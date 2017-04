Ligue 1 : le FC Metz et Lyon se retrouvent encore, mais à huis clos

Ce mercredi 5 avril, le club à la Croix de Lorraine accueille l'Olympique Lyonnais, dans un stade St Symphorien qui sera fermé au public. C'est l'épilogue sportif des incidents du 3 décembre dernier.

C'est un match de gala sans supporters. Ce mercredi, à l'occasion d'un match en retard de la 17ème journée de la Ligue 1, le FC Metz accueille l'Olympique Lyonnais. Une rencontre qui se déroulera à huis clos sur décision des instances du foot français, après les incidents du 3 décembre dernier. La rencontre avait été alors arrêtée, après des jets de pétards sur le gardien et le médecin lyonnais.

Pour se mettre dans les conditions du huis clos, le staff du FC Metz a organisé dimanche dernier une opposition sans spectateurs sur la pelouse de St Symphorien. Le groupe a été aussi à l'écoute des conseils de l'entraîneur des gardiens, Christophe Marichez. En 2008, l'ancien portier messin avait disputé un match à huis clos contre Lorient. " Le plus déconcertant, dit-il, c'est l'avant-match, l'échauffement. On a l'impression de s'apprêter à jouer un match d'entraînement " .

Pour cette rencontre contre l'armada offensive lyonnaise, le staff messin est privé de plusieurs joueurs importants. Les recrues hivernales, Cheick Diabaté et Fallou Diagne, ne sont pas qualifiés. Absents aussi, Benoît Assou-Ekoto et Cheick Doukouré pour cause de suspension. Ismaïla Sarr et Yann Jouffre sont blessés, tous les deux.

Privé de Memphis Depay, Lyon alignera tout de même son armada offensive. Les Lacazette, Valbuena et autre Cornet, qui brillent à domicile, sont plus prenables en déplacement. L' OL n'a toujours pas gagné en déplacement en 2017. Le FC Metz, invaincu à domicile, depuis plus de 5 mois, va tenter d'en profiter.

Lors du match retour, l'OL avait écrasé Metz (5-0) © Maxppp - Maxppp

Gardiens : Didillon, Kawashima.

Défenseurs : Milan, Falette, Bisevac, Signorino, Balliu, Rivierez, Udol.

Milieux de terrain : Mandjeck, Cohade, Nguette, Lejeune, Philipps, Goudiaby, Mollet, Hein.

Attaquants : Erding, Mathis.

FC Metz - Olympique Lyonnais, coup d'envoi à 19 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine et France Bleu.fr dès 18 heures.