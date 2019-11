Ligue 1 : le FC Metz gâche face à Montpellier

Avec son huitième but de la saison, Habib Diallo avait pourtant mis le FC Metz sur le bon chemin

Il faut peu de temps pour faire basculer une rencontre. Samedi soir à Saint-Symphorien, il n'a fallu que 5 petites minutes pour le FC Metz voit une avance méritée de deux buts se dilapider, et Montpellier revenir dans une partie où il avait été jusque la transparent.

Le grand 8 de Diallo

Le rappel à l'ordre formulé publiquement par le staff grenat après la piteuse élimination en Coupe de la Ligue mercredi face à Brest semblait avoir été entendu par le groupe. Bien en place et solide défensivement en première période, le FC Metz ouvrait logiquement la marque grâce son spécialiste maison. A la réception d'un centre de Manuel Cabit, très bon dans son couloir gauche, Habib Diallo parvenait à dribbler Rulli pour marquer dans le but vide (1-0, 26e). Huitième réalisation de la saison pour le Sénégalais qui confirme qu'il est bien le monsieur plus de l'attaque lorraine.

Delors sonne la révolte

De retour des vestiaires avec cet avantage logique, les Grenats doublaient même la mise sur une action individuelle sublime d'Opa Nguette, qui passait en revue la défense montpellieraine pour décocher une frappe imparable (2-0, 46e). Metz se mettait sur une voie royale, et n'était pas loin du 3-0 quand Nguette croisait trop l'offrande que lui adressait Diallo (61e). Les Messins, par la suite moins conquérants, allaient amèrement le regretter. La faute à Andy Delors, qui réduisait la marque sur une percée toute en puissance. L'attaquant sudiste résistait à Sunzu pour venir fusiller Oukidja (2-1, 72e). Au passage, le défenseur mosellan prenait un coup qui l'obligerait à laisser sa place. Mais juste avant, Delors menait la révolte et adressait un centre parfait à Sambia qui expédiait une magnifique volée du droit sous la barre d'Oukidja (2-2, 77e). Les Messins, sonnés par ce retournement, avaient beau à nouveau (et tardivement) se ruer à l'attaque, ils se heurtaient à la résistance du MHSC. Le score en resterait la. Rageant pour un FC Metz qui avait l'occasion de se donner de l'air au classement. Il reste englué à l'avant dernière place, avec un petit point d'avance sur Nîmes (qui compte une rencontre de retard).

Les réactions

Vincent Hognon (entraîneur du FC Metz) : "Énormément de frustration. On a fait tellement de bonnes choses... En ce moment, il y a beaucoup d'événements contraires. Il faut faire le dos rond et continuer à avancer [...] Je suis déçu pour les joueurs. C'est parfois injuste, mais ça finira par tourner. Dans le contenu de nos matchs, on est bien la !"

Fabien Centonze (défenseur du FC Metz) : "C'est deux points perdus. On avait le match en main. On fait des erreurs, à la longue ça devient insupportable. Je suis en colère contre nous. A 2-0 on a voulu garder le score, mais on ne sait pas faire. Il fallait en mettre un troisième..."

Habib Maïga (milieu de terrain du FC Metz) : "C'est dommage de repartir avec un point. On a perdu 2 points, on est tous déçus mais il ne faut pas baisser la tête. On a montrer de belles choses ce soir."

Le FC Metz se déplacera samedi 9 novembre, sur la pelouse de Lille, pour le compte de la 13e journée de Ligue 1.