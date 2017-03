Ligue 1 : le FC Metz à la relance face à Rennes

Ce samedi 4 mars 2017, à l'occasion de la 28ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine, qui vient de subir une nouvelle lourde défaite à Lyon , va tenter de se refaire une petite santé, face au Stade Rennais. Le FC Metz est d'ailleurs invaincu sur sa pelouse depuis plus de 4 mois.

Le FC Metz s'attaque au ventre mou du championnat. Après sa lourde défaite à Lyon, dimanche dernier (5-0), et avant un nouveau déplacement la semaine prochaine à Saint Étienne, le club à la Croix de Lorraine (15ème) accueille ce samedi 4 mars le Stade Rennais (8ème), un adversaire qui semble un peu plus à sa portée. Les hommes de Christian Gourcuff n'ont gagné qu'un seul match en Ligue 1 en 2017, alors que les Grenats sont invaincus en championnat sur leur pelouse depuis plus de 4 mois ( Leur dernière défaite remonte au 23 octobre ).

panser les plaies, redonner le sourire

Après cette nouvelle claque reçue, cette fois au Parc OL, le staff du FC Metz s'est une nouvelle fois employé cette semaine à soigner un groupe meurtri moralement et à l'inciter à tourner rapidement la page de cette débâcle lyonnaise. Pour le technicien grenat, Phillipe Hinschberger, rien de tel que le travail, même s'il reconnaît que la tâche n'était pas aisée. L' entraîneur du club à la Croix de Lorraine qui enregistre le retour de deux joueurs clés, absents à Lyon, le milieu de terrain Renaud Cohade et la nouvelle coqueluche de St Symphorien, l'attaquant Cheick Diabaté. En revanche, le latéral gauche du FC Metz, Benoît Assou-Ekoto est toujours absent. Il n'est pas encore totalement remis de sa blessure à la cheville.

Rennes n'aime pas les voyages

A l'aller, le Stade Rennais s'était imposé face au FC Metz, un but à zéro. Le club breton qui dispose de meilleures statistiques à domicile qu'en déplacement. Loin de la Bretagne, les coéquipiers de Yohan Gourcuff ne l'ont emporté qu'à une seule reprise. " C'est une piste à creuser " souligne Phillipe Hinschberger, le coach grenat.

FC Metz - Rennes, 28ème journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 20 heures, ce samedi 4 mars 2017, avant-match sur France Bleu Lorraine dès 19h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Gaby Dalvit.