Ligue 1 : le FC Metz met à jour son calendrier contre le PSG

Ce mardi 18 avril, à l'occasion d'un match en retard de la 31ème journée, le club à la Croix de Lorraine accueille le quadruple champion en titre, le Paris St Germain. Les grenats vont tenter de rivaliser avec les stars du club de la capitale.

Pour la 3ème fois de la saison, le promu lorrain va donc se mesurer ce soir à 18h30 à ce qui se fait de mieux depuis 4 ou 5 ans en France, le PSG. En championnat, puis en Coupe de la Ligue, le Paris SG, quadruple champion en titre, n'a pas eu à forcer son talent pour battre le FC Metz. Mais lors de ses 2 premières confrontations, le club à la Croix de Lorraine n'a pas été ridicule et a pu éviter la fessée parisienne.

Invaincus à domicile, lors de la phase retour, le club à la Croix de Lorraine va devoir encore élever son niveau de jeu pour espérer rivaliser avec les stars parisiennes. Mais le match perdu contre Lyon, il y a moins de 2 semaines, montre aussi que les grenats sont encore loin du compte, lorsqu'il s'agit de tutoyer les sommets. D'autant qu'ils seront privés ce soir de 3 joueurs précieux : le milieu de terrain, Renaud Cohade, très utile techniquement, et l'expérimenté défenseur, Benoît Assou-Ekoto, qui sont tous les 2 suspendus. Le défenseur Simon Falette est aussi blessé. Le gardien titulaire, Thomas Didillon, sera mis au repos. A Paris, également, quelques absents de marque comme l'allemand Julian Draxler et l'ancien niçois Hatem Ben Arfa. Mais l'effectif parisien est tellement riche que le coach Unai Emery pourra y puiser d'autres talents.

Le FC Metz et le PSG ont parfois fait affaire sur le marché des transferts

Pendant de nombreuses années, le Paris St Germain a fait le bonheur du banquier du FC Metz. Le club de la Capitale a parfois signé de jolis chèques, pour recruter les grenats les plus en vue. Le premier d'entre eux s'appelle Jules Bocandé. En 1986, après avoir décroché, avec Metz, le titre de meilleur buteur du championnat, le sénégalais s'engage avec le PSG. D'autres messins l'imiteront : on pense aux gardiens Bernard Lama et Lionel Letizi, au milieu de terrain, Jean-Philippe Séchet, et aux attaquants François Calderaro, Bruno Rodriguez, et Cyril Pouget.

Le club à la Croix de Lorraine a aussi accueilli d'anciens pensionnaires du Parc de Princes, avec plus ou moins de réussite...L'attaquant nigérian, Bartholomé Ogbeché, n'a guère marqué les esprits de St Symphorien. Le milieu de terrain Albert Banning, non plus. Le seul ancien parisien à avoir brillé sur les rives de Moselle est le combatif récupérateur Romain Rocchi qui a notamment contribué à la montée du FC Metz en L1, en mai 2014. Sans oublier bien sûr, Mevlut Erding, parisien entre 2009 et 2012 et buteur à 6 reprises cette saison avec le FC Metz.

Coach Hinschberger va profondément remanier son équipe contre le PSG © Maxppp - maxppp

FC Metz – PSG, match en retard de la 31ème journée de la Ligue 1, coup d’envoi à 18h30, à suivre sur France Bleu Lorraine avec les commentaires de François Pelleray et de Gaby Dalvit.