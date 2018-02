Les Messins peuvent s'en vouloir ! Le FC Metz concède le nul 2-2 sur la pelouse de Guingamp ce samedi soir, après avoir mené deux fois au score. Les buts grenats sont signés Mollet et Roux. Au classement, rien ne change pour le club à la croix de Lorraine.

Tout s'est joué à 5 minutes près. A la 86è minute, Lucas Deaux inscrit son deuxième but de la soirée et vient crucifier les espoirs de victoire du FC Metz. Les Grenats concèdent donc le nul 2-2 sur la pelouse de Guingamp, dans ce match de la 27eme journée de la Ligue 1. La bonne nouvelle, c'est que le FC Metz ne perd plus. La mauvaise, c'est qu'il ne gagne toujours pas.

"Par rapport au scénario, je pense qu'on aurait dû l'emporter, assène l'entraîneur messin Frédéric Hantz. On a fait un match solide et sérieux, avec une grande implication mentale des joueurs. Nous n'avons pas fait preuve de suffisamment de maîtrise technique. On prend deux buts évitables, sur des ballons qu'on rend à l'adversaire."

Passe d'arme entre Hantz et Kombouare

Car oui, c'est bien Metz qui a mené, par deux fois. Mollet ouvre la marque dès la 6è minute sur penalty après une main de Grenier. Roux a pour sa part inscrit le deuxième but messin à la 56eme minute, sur un corner de Dossevi. Le souci, c'est qu'à chaque fois, Lucas Deaux a permis aux Bretons d'égaliser.

Revivez la rencontre ci-dessous

La rencontre a été aussi marquée par la blessure de Florent Mollet, victime d'un claquage juste avant la mi-temps, et par la grosse altercation entre les deux entraîneurs, pendant la partie, puis après le coup de sifflet final, dans les couloirs de Roudourou.

- Le FC Metz a su mener deux fois au score (mais du coup s'est fait rattraper deux fois)

- Nolan Roux a atteint pour la première fois de sa carrière la barre symbolique des 10 buts inscrits dans une saison de championnat.

