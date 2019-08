Ligue 1 : le FC Metz ne résiste pas à Paris

Le FC Metz concède un deuxième revers de rang, ce vendredi soir, en ouverture de la 4è journée de Ligue 1. Les Grenats ont manqué de réalisme et d'efficacité face au Paris Saint Germain et s'inclinent 2-0.

Metz, France

Pas de miracle dans ce choc en ouverture de la 4è journée de la Ligue 1, entre le FC Metz et le Paris-Saint-Germain. C'est bien le club de la capitale qui s'est imposé 2-0 ce vendredi soir. Sans trembler et avec réalisme.

Il aura fallu 11 minutes à peine au champion de France en titre pour trouver le chemin des filets. C'est en effet grâce à un penalty suite à une faute de Fofana sur Bernat que le Paris-Saint-Germain a ouvert la marque face au promu messin. Pourtant privé de son trio offensif vedette (Mbappe, Cavani, Neymar), le PSG a donné une leçon d'efficacité au FC Metz. Di Maria, sans trembler, a transformé l'offrande.

Quelques situations, peu d'occasions

Dans l'ensemble, les Grenats n'ont pas pour autant démérité et ont continué de tenter de se procurer des occasions. Mais la possession messine a été trop faible, la justesse technique trop aléatoire et l'efficacité devant le but adverse trop insuffisante pour espérer quelque chose. Juste avant la pause, c'est à nouveau sur coup de pied arrêté que le PSG a marqué. Coup franc frappé par Verratti, Choupo-Moting est laissé seul par ce même Fofana, il n'en faut pas plus à l'international camerounais pour, lui aussi, trouver le chemin du but.

En deuxième période, Metz s'est procuré quelques situations, à l'image de ce centre adressé à la tête de Boulaya, mais ce dernier manque le ballon. A l'image aussi de cette frappe lointaine de Gakpa, cadrée, mais que capte de manière peu académique le gardien parisien. Après la claque à Angers, le FC Metz ne parvient pas à inverser la dynamique. Place maintenant à la trêve internationale, on reverra les Grenats le 14 septembre à Bordeaux.