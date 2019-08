Reprise de la Ligue 1 : le FC Metz ne veut plus faire le yoyo

Metz, France

Ce dimanche 11 août à Strasbourg, le FC Metz va entamer la 61ème saison de son histoire en Ligue 1. Après avoir été un pensionnaire assidu de l'élite pendant des dizaines d'années, le club à la Croix de Lorraine s'est spécialisé, depuis environ 15 ans, dans les aller et retour entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Ce yoyo, les dirigeants grenats n'en veulent plus et ils mettent les moyens pour installer durablement le FC Metz en Ligue 1.

Une cure de jouvence pour St Symphorien, et un nouveau centre d'entraînement

C'est l'heure des grands chantiers au FC Metz. Le président Bernard Serin a sorti le chéquier pour lancer de gros travaux. Depuis un mois, les joueurs et le staff ont un nouveau centre d'entraînement sur l'ancienne base aérienne de Frescaty. Le chantier est d'ailleurs loin d'être terminé, mais les conditions de travail sont déjà meilleurs qu'avant. L'autre gros dossier du grand patron grenat, c'est la rénovation de St Symphorien avec la reconstruction de la tribune Sud.

Un staff renforcé, un fonctionnement atypique

Pour faire face aux exigences de la Ligue 1, les dirigeants du FC Metz ont décidé de renforcer le staff de l'équipe professionnelle. Un nouvel entraîneur adjoint a été recruté. Le club compte aussi désormais deux préparateurs physiques. Depuis la Corse, où il est au chevet de son épouse, malade, Frédéric Antonetti, devenu manager général, continue de prodiguer ses bons conseils. Il est en lien étroit avec Vincent Hognon, devenu entraîneur principal. Ce fonctionnement atypique a bien fonctionné en Ligue 2 ( de fin décembre à mai dernier). En sera-t-il de même en Ligue 1 ?

Un recrutement tourné vers la jeunesse

Durant ce mercato estival, le FC Metz a tout d'abord cherché à conserver ses meilleurs éléments (Diallo, Boulaya, Gakpa, Nguette). Il s'est aussi tourné vers la Ligue 2 et ses meilleurs joueurs pour se renforcer (Centonze,Cabit,Ambrose). Les recruteurs grenats recherchent toujours un milieu de terrain offensif. Pour Jean-Marie de Zerbi, le coach adjoint, ce recrutement est " cohérent ".

Une continuité tactique

Depuis l'arrivée de Frédéric Antonetti, Le FC Metz évolue le plus souvent en 4-3-3. Ce dispositif tactique sera reconduit en Ligue 1. Deuxième meilleure défense en Ligue 2, la saison passée, le club à la Croix de Lorraine s'attend naturellement à un peu plus souffrir en L1. Sur le plan offensif cette fois, la campagne de préparation n'a pas été très rassurante, avec seulement 5 buts inscrits. Meilleur buteur la saison passée, Habib Diallo n'a toujours fait tremblé les filets.

Un début de saison compliqué

C'est un début de saison relevé qui attend le promu messin. Ce dimanche, le club à la Croix de Lorraine se déplacera à la Meinau pour y affronter Strasbourg. Le samedi 17 août, les grenats accueilleront l' AS Monaco puis ils se déplaceront une semaine plus tard à Angers. Juste avant une première mini-trêve internationale, le FC Metz accueillera le 30 août prochain, le champion de France en titre, le PSG. Enfin le premier match de septembre, ce sera à Bordeaux.

Objectif maintien

Le promu messin vise naturellement le maintien en Ligue 1. Cette bataille pour éviter la relégation sera sans pitié cette saison. Car dans un an, s'appliqueront les nouveaux droits TV. Ceux qui resteront en Ligue 1 verront leur revenus augmenter, grâce à l'accord obtenu par la Ligue il y a un an.

Ce dimanche 11 août, suivez sur France Bleu Lorraine et France Bleu.fr, le déplacement du FC Metz à Strasbourg. Prise d'antenne à 16h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Alexandre Luthardt, le coach de l'US Forbach.