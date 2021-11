Ligue 1 : le FC Metz part, ce dimanche, à l'assaut de l'OM et de son stade Vélodrome

Encore un gros morceau pour le FC Metz. Ce dimanche, à l'occasion de la 13e journée de la Ligue 1, les Grenats (19e) se déplacent sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (3e). Coup d'envoi à 13 heures.

Après son nul contre l'AS Saint Etienne le weekend dernier (1-1), le club à la Croix de Lorraine défie l'une des formations les plus surprenantes de ce championnat. Objectif des Grenats, juste avant une nouvelle trêve internationale : prendre au moins un petit point.

Le FC Metz, qui reste sur deux défaites consécutives en déplacement, à Lens et à Angers.

L'infirmerie messine est quasi-vide : Seul le défenseur Sikou Niakaté est forfait pour ce déplacement à Marseille.

L'OM, ça cartonne !

Avec six victoires, quatre nuls et seulement deux défaites contre Lille et Lens, l'OM de Jorge Sampaoli, réalise un bon début de saison, dans un style très spectaculaire et détonnant.

Avec un Dimitri Payet retrouvé (6 buts en Ligue 1) et la révélation Mattéo Guendouzi, le club phocéen a retrouvé la sympathie de ses supporters. Le Vélodrome apprécie le jeu proposé et en redemande.

Attention toutefois à la surchauffe ! Les Marseillais jouaient, jeudi soir, en Ligue Europa, contre la Lazio de Rome (score final : 2 à 2). Et la philosophie prônée par le coach argentin de l'OM est très énergivore.

L'OM adore recevoir nos Grenats

Historiquement, le FC Metz ne réussit guère au stade Vélodrome. Les grenats n'ont remporté que 7 matchs sur le sol marseillais et ils ont perdu à 43 reprises dans la bouillante enceinte phocéenne.

OM - FC Metz, 13e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 13 heures, ce dimanche 7 novembre. Avant-match sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge