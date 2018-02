Troyes, France

C'était le match des "cancres" de la ligue 1. L'avant-dernier, Troyes, recevait le dernier, Metz dans ce qui ressemblait au match de la dernière chance pour les Grenats. Au final, les Hommes de Frédéric Hantz repartent de Champagne-Ardenne sans aucun point, mais avec beaucoup de regrets et d'amertume.

Ce sont d'ailleurs les Messins qui s'illustrent les premiers dans cette partie. Nolan Roux, puis Emmanuel Rivière idéalement placés dans la surface butent sur le gardien troyen Erwin Zelazny (9'), impérial et concentré tout au long de la partie. Son homologue messin Eiji Kawashima, lui aussi, a été mis à contribution dans la première partie du match. L'international Japonais montre ses talents et multiplie les parades sur les tirs aubois, comme sur cette frappe de Rémi Walter (18') ou sur un centre dangereux de Samuel Grandsir (38').

Eiji Kawashima exemplaire... et chanceux

Et comme le talent attire la chance, le portier grenat n'en manque pas. La barre transversale sauve les Messins à deux reprises, d'abord sur une tête d'Adama Niane, à la réception d'un corner (15'), puis sur celle de Christophe Hérelle, lui aussi malchanceux (45').

Au retour des vestiaires, les Messins sont plus entreprenants et se créent plus d'occasions comme cette frappe d'Emmanuel Rivière qui oblige le portier troyen à se détendre (61'), ou bien ces tentatives de Matthieu Dossevi (69') et Florent Mollet (74'), qui ne trouvent pas le cadre.

La qualité de jeu est beaucoup moins élevée dans le second acte. Les minutes s'écoulent et les deux équipes se livrent de moins en moins, satisfaits de ne pas perdre ce match, à défaut de le gagner. Mais les Troyens surprennent leurs adversaires en toute fin de match. Mathieu Deplagne parvient à déborder sur le côté droit. Son centre en retrait dans la surface messine parvient à Adama Niane qui ajuste Eiji Kawashima (87').

Les Troyens exultent, les Grenats baissent les yeux. La lanterne rouge n'a plus le choix, elle doit enrayer cette série de défaites dès samedi prochain, avec un déplacement périlleux à Guinguamp, pour la 27e journée de ligue 1.