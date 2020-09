Ligue 1 : le FC Metz pourra-t-il profiter de la méforme du Paris SG ?

Les plus taquins auront noté que le Paris Saint-Germain parvient à suivre le rythme du FC Metz en ce début de saison de Ligue 1... Avant de disputer, ce soir, ce match en retard de la première journée, les deux équipes ont exactement le même bilan. Ni point, ni but marqué en deux rencontres.

Même très diminué, le PSG est toujours favori, mais miné par ses absences et ses soucis du moment, il paraît vulnérable comme rarement il l'a été. Encore faut-il que les Grenats en profitent...

Dans l'ensemble, à l'exception de la seconde période à Lille ratée dans les grandes largueurs, les Messins n'ont pas été ridicules. Mais ils se sont surtout illustrés par leur manque d'efficacité offensive. A Paris, les chances seront peut-être rares. Impossible de les laisser passer. "On doit faire beaucoup mieux dans le jeu combiné et améliorer notre présence dans la surface. Il nous manque un petit bout, quelques centimètres, de la spontanéité, du relâchement", veut croire l'entraîneur, Vincent Hognon.

On veut avoir notre chance (Vincent Hognon)

Faire mieux à la conclusion, et dans les têtes. A froid, Vincent Hognon met sur le compte du mental la sensible baisse de niveau constatée après la pause dimanche. "On veut avoir notre chance. On doit prendre confiance, et conscience de ce qu'on peut faire de bien. On peut avoir besoin de matchs contre des très gros pour se dire : "je peux, et j'attends ça"", explique l'entraîneur du FC Metz. A Niane, NGuette, Boulaya ou Maïga de le démontrer.

Car même si se profile dimanche la réception de Reims, nettement plus abordable, troisième et dernière rencontre d'une séquence de huit jours, il pourrait ne pas y avoir énormément de roulement dans l'équipe messine au Parc des Princes, où Metz n'a plus gagné depuis 1996.

Paris Saint-Germain - FC Metz à vivre dès 20H30 sur France Bleu Lorraine avec Thomas Jeangeorge, Thomas Lavaud, et vos réactions en direct au 03 87 52 13 13.