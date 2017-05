Ligue 1 : le FC Metz prépare déjà la prochaine saison

Le club à la Croix de Lorraine évoluera donc la saison prochaine en Ligue 1. Ses dirigeants s'activent déjà pour bien préparer le prochain championnat : entre les prolongations de contrat et les prochains retours de prêt, il y a déjà du boulot.

Depuis sa victoire à Lille, samedi dernier, le FC Metz est donc officiellement maintenu en Ligue 1. En coulisses, les grandes manœuvres, pour préparer cette nouvelle saison dans l'élite du foot français, ont déjà commencé. Plusieurs dossiers sont sur la table du président Bernard Serin et sur celle de Philippe Gaillot, son directeur général adjoint : l'avenir de l'entraîneur du club à la Croix de Lorraine, Philippe Hinschberger, dont le contrat prend fin en juin prochain. Plusieurs joueurs sont également dans ce cas, sans oublier tous les retours de prêt.

Qui sera prolongé ?

Le gardien David Oberhauser, les défenseurs Jonathan Rivierez, Ivan Balliu, Franck Signorino et Benoit Assou-Ekoto seront en fin de contrat en juin prochain. Tout comme les 3 joueurs prêtés avec option d'achat au FC Metz : Fallou Diagne, Cheick Diabaté et Mevlut Erding. Selon Philippe Gaillot, le directeur général adjoint du FC Metz, le club mosellan a déjà entamé des discussions avec le catalan Ivan Balliu pour une prolongation. Une démarche similaire a été engagée avec Osmanlispor, à qui appartient le géant malien Cheick Diabaté. Par ailleurs, le milieu de terrain, formé à Metz, et prêté par le Werder Brême, a fait savoir qu'il souhait poursuivre l'aventure en Lorraine.

Que faire des joueurs prêtés ?

Durant le dernier mercato estival et hivernal, le FC Metz a prêté 7 de ses joueurs : Janis Ikaunieks en Grèce, Habib Diallo à Brest (L2), Médéric Déher à Avranches (National), Lucas Toussaint à Seraing en Belgique, Oumar Gonzales et Hamza Sakhi à Épinal (National), ainsi que Mustapha Kaboré à Sedan (National). Si le contrat de Déher arrive à échéance en juin prochain, ceux de Diallo et Ikaunieks sont plus longs (2020 pour le premier et 2019 pour le second). Phillipe Gaillot assure que le club fera le point avec tous ses joueurs.

Une première recrue en provenance de Génération Foot

Le FC Metz a déjà enregistré une recrue pour la prochaine saison. Il s'agit d'un attaquant sénégalais, pensionnaire de Génération Foot, près de Dakar qui s'appelle Ibrahima Niane. Le club à la Croix de Lorraine pourrait aussi proposer un contrat professionnel à Lemouya Goudiaby, arrivé l'automne dernier au centre de formation grenat. Officiellement, le mercato estival débutera le 9 juin prochain.