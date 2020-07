Ligue 1 : le FC Metz recrute l'attaquant Vagner Dias

Le mercato grenat avance ! L'attaquant Vagner Dias s'est engagé ce jeudi pour 4 ans avec le FC Metz. Le cap-Verdien de 24 ans appartenait à l'AS St Etienne, mais il a été prêté les deux dernières saisons en Ligue 2, à l' ASNL.

On parle d'un transfert de 3,5 millions d'euros, mais si les deux parties ne confirment pas la somme.

Vagner Dias a été présenté, à la presse, de façon insolite, voir inhabituelle dans l'histoire du club à la Croix de Lorraine

Le président Serin avait choisi ce jeudi, le village sportif de St Symphorien, pour sa traditionnelle conférence de presse de rentrée. Il a évoqué plusieurs sujets et lorsqu'il a parlé du mercato messin, il a réservé à la presse une belle surprise.

On a déjà recruté N'Doram, et nous allons continuer à être actifs et comme nous sommes actifs et bien je vais vous présenter un nouveau joueur