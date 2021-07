Ligue 1 : le FC Metz recrute le nîmois Sofiane Alakouch

Son nom revenait avec insistance ces derniers jours pour venir renforcer la défense du FC Metz : le défenseur nîmois Sofiane Alakouch (22 ans) s'est engagé pour 4 saisons avec le Club à la Croix de Lorraine.

Alakouch, né et formé à Nîmes était en fin de contrat avec les Crocos avec lesquels il a disputé 122 matchs et marqué un but. Il a également été sélectionné avec l'Equipe de France espoirs.

Le latéral droit est la troisième recrue du FC Metz durant le mercato estival (après Amine Bassi et Lenny Joseph) à un poste où le titulaire actuel est Fabien Centonze.

La recrue devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers sur le lieu de stage à Tegelen (Pays-Bays).