Ligue 1 : Le FC Metz reçu cinq sur cinq à Montpellier ?

Les Grenats ont placé ce déplacement à Montpellier sous le signe du chiffre 5.

Comme le nombre de rencontres joués depuis la dernière victoire . Depuis le succès à Nîmes, qui l'avait (très) provisoirement mené à la cinquième place, le FC Metz n'a pris que trois points sur quinze.

. Battu à Paris, il y a trois mois et un jour, Metz est depuis toujours revenu avec, au moins, un point dans ses valises. Dernier exemple, dimanche après le derby à Strasbourg. Comme le classement de son adversaire du jour, Montpellier.

Mais cinq comme, surtout, le nombre de défenseurs avec lequel le FC Metz devrait s'aligner au coup d'envoi de cette 15e journée de Ligue 1.

Boye de retour, Kouyaté sans doute maintenu

Contre Strasbourg, bien qu'ils aient tout de même encaissé deux buts, les Grenats se sont un peu rassuré défensivement. Le milieu densifié a coupé les courants d'air, et leur a évité de devoir courir derrière les milieux du Racing comme ils avaient dû courir derrière les milieux dijonnais, brestois et lyonnais.

Mais il y'a encore des choses à parfaire. Comme ces buts jumeaux de la tête encaissés à Strasbourg et contre Brest. De retour de suspension, John Boye devrait naturellement retrouver sa place dans la ligne de trois défenseurs centraux, où Kiki Kouyaté a de grandes chances de demeurer. En conférence de presse d'avant-match, Frédéric Antonetti a loué le niveau "au-dessus de la moyenne" de sa recrue dans le jeu aérien. Ce pourrait être utile face à l'équipe qui marque le plus de la tête en Ligue 1.

Si Metz ressert la vis dans les airs et les duels, reste bien compact au milieu et parvient à remontrer plus proprement les ballons dans l'axe qu'à Strasbourg, alors il aura sa chance. Montpellier en impose mais à la Mosson, c'est plutôt Metz qui s'y impose : deux victoires et un nul lors de ses trois derniers déplacements.