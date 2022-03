Ligue 1 : le FC Metz réouvre le centre de Frescaty à ses supporteurs avant une fin de saison à risque

40 à 50 supporteurs sont venus assister, ce mercredi matin, à la toute première séance d'entraînement du FC Metz ouverte au public depuis le début de la pandémie de Covid-19, en mars 2020.

19e et premier relégable à onze journées de la fin, le club messin sait qu'il aura besoin de soutien pour se sauver. La situation sanitaire s'améliorant, les portes du centre d'entraînement de Frescaty se sont rouvertes ce mercredi.

Entraînement public du FC Metz © Radio France - Thomas Lavaud

Comme un air de mobilisation générale. "Il faut faire bloc derrière et on fera les calculs la fin mais ça passera par un bon soutien" avoue Anthony de Talange, venu avec ses enfants et des amis, notamment Nolan, venu voir "Sarr, N'Doram et Kiki Kouyaté. J'ai annulé ce que j'avais de prévu aujourd'hui, comme jouer à la playstation..."

De l'avis général, tout le monde croit encore au maintien. "Il suffit d'un match ou d'une victoire pour remonter" dit Melvil, 10 ans. Dominique de Talange ajoute : "On les soutient coute que coute, j'ai pris du temps sur mon emploi privé pour les voir, voir les nouvelles installations... on entend la voix du coach quasiment du portail d'entrée. On ne donne pas de la voix car le froid est là, mais le coeur est là."

Entraînement public du FC Metz © Radio France

Pour Julien et Virginie, le FC Metz est important. Ils se sont rencontrés à Saint-Symphorien, et ils sont venus à l'entraînement accompagnés de leur deux enfants. "On sentait une petite cassure, ça fait du bien de revenir explique Virginie. J'espère que ça va persister maintenant que les restrictions commencent à se lever. " "Contre Lens, il faut du public, conclut son compagnon. Que ça cartonne. Ce serait très dommage de retourner en Ligue 2 car il y a du potentiel. "

Dimanche, le FC Metz a fait face à 35.000 supporteurs adverses puisque l'AS Saint-Etienne avait décidé de baisser les prix des billets à 10 €. A Metz, la mobilisation a peut-être débuté.

Benoit Tavenot, l'entraîneur adjoint du FC Metz © Radio France - Thomas Lavaud

Les séances de vendredi (10 heures) et samedi (10 heures) seront également accessibles au public.