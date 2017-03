Ligue 1 : le FC Metz repris in extremis par Rennes (1-1)

Ce samedi 4 mars, à l'occasion de la 28ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine a été tenu en échec sur sa pelouse par le Stade Rennais (1-1). L' égalisation bretonne est intervenue à une minute de la fin du temps réglementaire. Rageant pour le FC Metz !

C'est un nul rageant et frustrant qu'a décroché ce samedi 4 mars le FC Metz contre Rennes. Après l'ouverture du score de Cheick Diabaté à la fin de la première période, le FC Metz n'a pas pu tuer le match après la pause et s'est fait reprendre à une minute de la fin du temps réglementaire, par un but du breton Wesley Saïd. C'est le 7ème match nul de la saison pour le promu lorrain qui reste 15ème de la ligue 1, mais qui dispose désormais de 4 points d'avance sur Dijon, 18ème et barragiste.

Diabaté, la coqueluche de St Symphorien

Face à Rennes, le staff messin enregistre le retour de cadres, absents à Lyon (5-0) : Cohade, Sarr, Jouffre et Diabaté sont titulaires d'entrée et l'équipe tourne mieux. Solides défensivement et agressifs offensivement, le club à la Croix de Lorraine se procure les plus belles occasions de la première période. Juste avant la pause, la coqueluche de St Symphorien, Cheick Diabaté intercepte une mauvaise passe rennaise et file au but pour tromper le portier breton Benoit Costil (1-0). C'est le 5ème but du géant malien. Toutes ses réalisations l'ont été à St Symphorien.

Les parades de Didillon

Après la pause, le Stade Rennais revient avec de bien meilleurs intentions. Malgré tout, le FC Metz est tout proche de doubler la mise sur une frappe de Milan Bisevac qui heurte la barre transversale. Dans le dernier quart d'heure, les hommes de Christian Gourcuff se ruent à l'attaque. Le portier messin Thomas Didillon est très vigilant et repousse plusieurs fois l'échéance. Mais à une minute de la fin du temps réglementaire, c'est finalement Wesley Saïd, de près, qui trompe le gardien grenat (1-1). Plus rien ne sera marqué : c'est un nul vraiment rageant pour le FC Metz, qui en cas de victoire, aurait pu compteur jusqu'à 8 points d'avance sur le premier relégable. Allez, ce sera pour une autre fois !