C’est un nouveau déplacement qui s’annonce compliqué pour le FC Metz dans ce championnat de Ligue 1. Les Messins vont à Guingamp dans cette 27e journée et se préparent à retrouver un ancien Grenat qui a marqué le club, Yéni Ngbakoto. Rendez-vous ce samedi dès 19h30 sur France Bleu Lorraine.

Metz, France

Après le coup de massue à Troyes (défaite 1-0 en toute fin de rencontre), les footballeurs messins doivent se remobiliser pour affronter une équipe de Guingamp, 10e au classement. Des Guingampais qui ont recruté le mois dernier Clément Grenier et Yéni Ngbakoto. L’ancien Grenat, formé à Metz, a tourné la page de l’Angleterre. "Le manager de Queens Park Rangers arrivé l’an dernier ne comptait pas sur moi. Et Guingamp s’est montré très intéressé".

Yéni Ngbakoto se confie à Thomas Jeangeorge

Yéni Ngbakoto a marqué très vite les esprits en marquant un superbe but dans le Celtico face à Rennes et face à son ancien camarade de Metz Diafra Sakho, qui lui aussi est passé de Grande-Bretagne à la Bretagne. Avec un penalty la semaine dernière à Montpellier, Yéni Ngbakoto a inscrit deux buts en six matchs.

Bonne nouvelle pour le FC Metz, le buteur et capitaine guingampais Jimmy Briand (80 buts au total en Ligue 1, 2e meilleur buteur de Ligue en activité derrière Edinson Cavani) sera suspendu. Mais, Guingamp doit marquer et gagner à domicile, ce qu’il n’a pas fait depuis trois rencontres. Le FC Metz lui est privé de Yann Jouffre, Julian Palmieri, Benoit Assou-Ekotto et Fallou Diagne. Milan Bisevac est en phase de reprise. Opa Nguette est rappelé dans le groupe, il n’a pas joué en Ligue 1 depuis le 9 décembre (Rennes).

Pas de coup de blues (F.Hantz)

Cette semaine, le journal L'Equipe a évoqué une envie de départ de Frédéric Hantz, suite à un échange houleux avec Miguel Cafu et une sanction trop légère à ses yeux. Mais l'entraineur dément tout coup de blues. "Je n'ai pas eu la sensation de vouloir exprimer un coup de blues. Toutes les semaines, dans tous les clubs, il se passe des choses et qui restent dans le vestiaire". Le quotidien sportif relève son absence à une séance d'entrainement, "je l'ai déjà fait à Metz, mais aussi à Montpellier, à Bastia". Et concernant un éventuel échange houleux avec Cafu ? "Je n'ai pas à commenter ça, je n'ai rein à dire là dessus".

Le groupe retenu par Frédéric Hantz

Gardiens de but : Kawashima, Beunardeau.

Défenseurs : Selimovic, Niakhaté, Balliu, Rivierez, Lempereur.

Milieux de terrain : Cohade, Mandjeck, Mollet, Milićević, Dossevi, Boulaya, Poblete.

Attaquants : Niane, Roux, Rivière, Nguette.

Blessés : Efouba Ayissi, Udol, Didilllon, Assou-Ekotto, Goudiaby, Palmieri, Diagne, Jouffre.

Choix du coach : Cafú, Thill, Jallow.

Reprise : Bisevac.

Le groupe guingampais

Gardiens : Kallé Johnsson, Marc-Aurèle Caillard.

Défenseurs : Christophe Kerbrat, Felix Eboa Eboa, Jordan Ikoko, Pedro Rebocho, Jérémy Sorbon.

Milieux : Lebogang Phiri, Nicolas Benezet, Clément Grenier, Etienne Didot, Marcus Coco, Lucas Deaux, Ludovic Blas, Moustapha Diallo, Thibault Giresse.

Attaquants : Marcus Thuram, Yannis Salibur, Yeni Ngbakoto.

Choix de l’entraîneur : Franck Tabanou.

Suspendu : Jimmy Briand.

En soins : Denis Petric, Benjamin Angoua, Matteo Ahlinvi, Razza Camara, Jonathan Martins Pereira, Nathaël Julan