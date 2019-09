Ligue 1 - Le FC Metz s'impose contre Saint-Etienne et sort de la zone de relégation

Metz, France

Cette victoire va, à coup sûr, faire plaisir aux supporters grenats qui en avaient bien besoin. Ce mercredi, le FC Metz a pris le meilleur, à l'extérieur, sur Saint-Etienne (0-1). La formation de Vincent Hognon a profité d'une entame solide pour prendre les devants et ne plus jamais les lâcher. Au classement, l'opération est également parfaite puisque les Messins sortent de la zone de relégation. Un match à revivre sur notre site. La machine, rouillée depuis 4 matches, est désormais relancée.

Pour une fois, Metz frappe d'entrée

Fait devenu rare cette saison, les Grenats ont immédiatement montré leurs ambitions en début de partie. A tel point que la possession vire côté visiteur et se concrétise par l'ouverture du score rapide de l'inévitable Habib Diallo. A la 18ème minute, ce dernier profite de son avantage de taille sur Loïc Perrin pour placer sa tête dans les filets du jeune Stefan Bajic qui à 17 ans, en profite pour devenir le plus jeune gardien des Verts.

Le bloc grenat tient

La fin de première période reste de bonne facture du côté du FC Metz, mais à la pause, tout le monde ne peut s'empêcher de craindre un retour aux affaires des Stéphanois. Le club européen va d'ailleurs se montrer de plus en plus offensif en ne conservant plus que 3 défenseurs à l'arrière. Au fur et à mesure que les minutes s'égraines, les Verts vont alors se montrer de plus en plus insistants. L'entraîneur messin Vincent Hognon décide alors de jouer à ce jeu en ajoutant un défenseur à sa ligne pour mieux contenir les agressions adverses.

Vincent Hognon salue la réaction de son équipe Copier

Mais tout le bloc va tenir, grâce notamment à une sublime parade d'Alexandre Oukidja dans les derniers instants du temps réglementaires. Les 5 minutes d'arrêts de jeu n'y feront rien : c'est bel et bien le club à la croix de Lorraine qui empoche trois points supplémentaires dans sa besace. Un ajout non négligeable lorsque l'on sait que les Mosellans pointaient au 19ème rang avant la rencontre. Désormais, plus question de parler de relégation : le FC Metz passe à la 16ème place, ce sont les Stéphanois qui, à l'inverse, prennent la place dans la zone rouge.

L'un des meilleurs Messins contre l'ASSE, Mamadou Fofana, soulagé après ce premier succès en déplacement de la saison Copier