Ligue 1 - Le FC Metz s'incline contre Rennes et retrouve la place de barragiste

Metz, France

La défaite (1-0) du FC Metz ce mercredi soir contre Rennes aura malheureusement eu le mérite de mettre fin à deux séries. Celle d'invicibilité des Messins, invaincus depuis 4 matches. Et celle des Bretons, qui n'étaient plus parvenus à engranger le moindre succès à l'extérieur depuis 8 rencontres, toutes compétitions confondues. Cette 16ème journée de Ligue 1 restera encore comme l'une de celles où le FC Metz marque le pas, incapable de trouver la faille face à une formation plus solide. Retour à la case barragiste pour les Grenats, à cause du match nul de Dijon dans le même temps (2-2 contre Montpellier). Une défaite à revivre sur notre site.

Pas grand chose à se mettre sous la dent

Dès le début du match, le Stade rennais affiche des ambitions intéressantes sur cette partie. Mais le FC Metz en face parvient à conserver une bonne image et va pouvoir se targuer d'avoir tiré au but à de nombreuses reprises (20 tirs au total sur tout le match). Mais comme face à Nîmes ce samedi où le but encaissé vient d'une perte de balle bête d'Opa Nguette, les Grenats vont se faire surprendre sur un contre assassin. Alors que le FC Metz sortait d'une belle occasion de but, les Rennais se sont projetés immédiatement vers l'avant et c'est Adrien Hunou qui sera à la conclusion de ce beau mouvement pour donner l'avantage aux siens (39ème minute).

Double coup dur pour le FC Metz qui en plus d'encaisser se voit orphelin d'Alexandre Oukidja, percuté involontairement à la tête par le coude d'Eduardo Camavinga sur cette même action. Le portier messin va perdre connaissance avant d'être sorti sur civière en direction de l'hôpital. En conférence de presse d'après-match, Vincent Hognon, le coach, parle d'une commotion. Son remplaçant, Paul Delecroix, se voudra plus rassurant. "Il allait beaucoup mieux après être sorti sur civière." Avec Victorien Angban, victime de paludisme et lui aussi à l'hôpital, et Manuel Cabit, l'infirmerie mosellane commence à être bien remplie.

La meilleure équipe a perdu

La seconde période sera à oublier pour le club à la croix de Lorraine qui n'a rien su proposer d'alléchant. Pourtant, à l'issue de la rencontre, aucun messin ne semble avoir vécu le match de la sorte. "La meilleure équipe a perdu", lâche Vincent Hognon le coach. "On se dit que si l'on continue à faire des matches comme celui là, ça va marcher, c'est obligé", réagit Paul Delecroix, entré en jeu à la suite de la blessure d'Alexandre Oukidja.

Quoiqu'il en soit, les Messins ont mis fin à cette série de 4 matches nuls consécutifs. Il faudra relever la tête dès ce samedi et un déplacement à Nice, dans un contexte où les écarts en fin de tableaux ne devraient plus trop tarder...