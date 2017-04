Ligue 1 : le FC Metz sans voix contre Lyon

Ce mercredi 5 avril, à l'occasion d'un match en retard et à huis clos de la 16ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine s'est incliné sur sa pelouse face à l'Olympique Lyonnais (0-3). Le FC Metz n'a tenu qu'une mi-temps.

La hiérarchie a été respectée à St Symphorien. Ce mercredi, dans un stade St Symphorien fermé au public sur décision des instances du foot, le FC Metz s'est logiquement incliné 3 à 0 face à l'ogre lyonnais. Après une bonne première période, le club à la Croix de Lorraine a cédé peu avant l'heure de jeu, devant le réalisme lyonnais. Au classement, les grenats restent 14ème, avec toujours 7 points d'avance sur Nancy, le barragiste provisoire.

Beaucoup d'absents au FC Metz

Le club à la Croix de Lorraine était privé pour cette 3ème confrontation de la saison de nombreux titulaires. Diabaté et Diagne n'étaient pas qualifiés. Douckouré et Assou-Ekoto étaient suspendus. Sarr, Jouffre, Erding étaient blessés, et Bisevac était malade. Malgré ses nombreux absents, le FC Metz attaque la rencontre avec beaucoup d'envie et d'impact. Les choix tactiques de Coach Hinschberger perturbent le jeu lyonnais et Opa Nguette, replacé en position d'avant-centre se procure la première belle occasion de cette rencontre, côté messin. L' OL réagit par ses individualités : Fékir tente sa chance de loin et sa frappe heurte la barre transversale de Thomas Didillon, le portier messin.

Après la pause, Lyon se ressaisit. Bien servi par Tousart, et profitant d'une erreur de la défense lorraine, Alexandre Lacazette ouvre la marque pour l' OL (1-0 ; 59'). Le FC Metz tente de réagir mais manque d'impact offensif. Dans les 5 dernières minutes de jeu, Lyon insiste en contre et inscrit deux nouveaux buts par Ferri (2-0 ; 85') et Tolisso (3-0 ; 91'). C'est seulement la 4ème défaite de la saison à domicile pour le promu lorrain.

Le huis-clos, c'est vraiment déconcertant

Le huis-clos, c'est déjà un dispositif de sécurité peu conventionnel. Des points de contrôles tenus par des vigiles avaient été installés aux abords de St Symphorien, pour filtrer les entrées et empêcher les supporters d'accéder au stade. Dans l'enceinte messine, quelques rares privilégiés : les dirigeants des 2 équipes, la presse bien sûr, quelques ramasseurs de balle, qui n'ont quasiment pas réagi lors de l'ouverture du score lyonnaise signé Alexandre Lacazette.

Sans supporters, ni chants et applaudissements, le terrain, les joueurs deviennent exceptionnellement audibles. Une vrai basse-cour en fait, où les joueurs s'encouragent et communiquent énormément entre eux. Une drôle d'ambiance qui n'a pas pu au messin Kévin Lejeune : " Le foot doit être une fête, mais pas silencieux "