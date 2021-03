Ligue 1 : le FC Metz se déplace à Lens, pour un duel entre équipes surprises du championnat

Ce dimanche 14 mars, à l'occasion de la 29e journée de la Ligue 1, le club à la croix de Lorraine met le cap au nord, pour défier les Sang et Or. En cas de victoire, les Messins reviendraient à hauteur des Lensois, au classement.

Après avoir facilement disposé, le weekend dernier, de Valenciennes, en Coupe de France (0-4), le FC Metz retourne dans les Hauts de France, ce dimanche. Pour le compte de la 29e journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine (6e) se déplace sur la pelouse du RC Lens (5e). Au classement, trois points séparent les deux formations surprises de ce championnat 2020/2021.

Effacer le faux pas angevin

Après ses victoires à Nice et Bordeaux, le FC Metz a été stoppé dans son élan par Angers qui est venu prendre les trois points à St Symphorien, la semaine dernière. Les Grenats voudraient effacer cette contreperformance à Bollaert.

Pour cette rencontre, le club à la Croix de Lorraine sera privé de trois élements importants de son système défensif : le gardien Alexandre Oukidja qui a vu rouge contre Angers, le défenseur central Kiki Kouyaté et l'arrière droit Fabien Centonze, qui a aussi évolué au RC Lens.

Les Lensois invaincus en championnat depuis fin janvier

Même si le RC Lens vient de se faire sortir de la Coupe de France par le Red Star (National), les Nordistes sont en forme en Ligue 1. Leur dernière défaite en championnat remonte au 23 janvier ( à Bollaert contre Nice ). Depuis, les Sang et Or ont remporté trois matchs (ASSE, Dijon, Montpellier) et ils ont fait nul à quatre reprises (Angers,Reims,Rennes,OM).

Seulement 10 victoires messines à Bollaert depuis 1935

Le club à la Croix de Lorraine n'est pas très à l'aise au stade Bollaert. Le FC Metz ne s'y est imposé qu'à 10 reprises, contre 31 défaites et 16 nuls. En championnat, la dernière victoire lorraine dans le Nord, remonte à la saison 2011-12, en Ligue 2, avec des buts signés Kévin Diaz et Kwamé N'Sor.

RC Lens - FC Metz, 29e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 15 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine dès 14H30, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Thomas Lavaud. Vos réactions et vos commentaires au 0387521313.