Ligue 1 : le FC Metz se déplace à Reims, ce dimanche, en quête de point(s)

C'est l'un des plus courts déplacements de la saison ! Ce dimanche, le FC Metz emprunte l'A4 pour se rendre à Reims et son stade Auguste Delaune. Le club à la Croix de Lorraine (10e) y affrontera le Stade de Reims (12e). Au classement, seulement deux petits points les deux formations du Grand Est.

Battus récemment par trois gros bras du championnat (Rennes, Monaco et Lille), les Grenats retrouvent un adversaire à sa portée, avec comme objectif de mettre fin à cette série négative.

Le Stade de Reims invaincu en L1 depuis le 6 février

Le Stade de Reims réalise pour le moment une assez bonne phase retour du championnat ! La dernière défaite des Champenois remonte au 6 février à Lorient. Lors des cinq derniers matchs, les Rouge et Blanc ont pris 9 points sur 15 possible. Reims a notamment tenu en échec Nice, Rennes et Lyon.

Comme le FC Metz, le Stade de Reims dispose d'une bonne défense, avec seulement 38 buts inscrits, dont seulement 15 à domicile. Il peut aussi s'appuyer sur son attaquant, Boulaye Dia, déjà 14 buts cette saison. Mais il est pour l'heure incertain !

La semaine a été mouvementée au Stade de Reims, avec l'annonce du possible départ du coach David Guion. Les dirigeants champenois auraient déjà un nom en tête pour le remplacer, l'Espagnol Oscar Garcia.

Un coup d’œil dans le rétro

Historiquement, les duels entre le FC Metz et le Stade de Reims sont assez serrés. Les Lorrains se sont imposés à 29 reprises, contre 25 défaites et 19 nuls. Sur la pelouse du stade Auguste Delaune, les Messins n'ont remporté que 8 matchs.

Lors du match aller, le FC Metz s'était imposé deux buts à un, grâce à un doublé du Sénégalais Niane.

Stade de Reims - FC Metz, 33e journée de la Ligue 1, coup d'envoi ce dimanche à 15 heures, avant-match dès 14h30 avec Thomas Lavaud et Thomas Jeangeorge