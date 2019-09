Ligue 1 : le FC Metz se déplace à St Etienne pour un duel entre mal classés.

Ce mercredi 25 septembre (19h), à l'occasion de la septième journée de la Ligue 1, le promu grenat se rend dans le Forez pour affronter l'ASSE. Les deux équipes traversent une mauvaise période et ont besoin de se rassurer. Malheur à l'éventuel perdant.

Metz, France

Dans l'univers impitoyable de la Ligue 1, nos Grenats et les Verts ont en ce moment un point commun : ils font, tous les deux, grise mine ! Ce mercredi, le FC Metz (18e) se rend à St Etienne (17e) . Les deux clubs voudront profiter de ce rendez-vous pour reprendre des couleurs.

La défense du FC Metz devra rendre un copie parfaite.

Battus samedi dernier par Amiens, les Grenats restent sur quatre défaites en championnat. Si on analyse ces 4 revers, il en ressort une constante : la défense messine n'a pas été à la hauteur. " Elle a encaissé des buts risibles " a même expliqué Vincent Hognon, le technicien messin qui a pointé les maux mosellans : un manque de concentration en début de match, des erreurs individuels, et de la fébrilité sur les coups de pieds arrêtés. Pour espérer un bon résultat au stade Geoffroy Guichard, les défenseurs messins savent qu'ils devront corriger toutes ses lacunes.

Hognon, Cohade, Maïga, les anciens stéphanois.

Le coach du FC Metz, Vincent Hognon ainsi que les deux milieux de terrain Renaud Cohade et Habib Maïga, sont des anciens de la maison stéphanoise. Le technicien grenat a joué avec l'ASSE au début des années 2000. Avec un certain Frédéric Antonetti, il a notamment été sacré champion de Ligue 2.

Les Verts, eux-aussi, dans le dur

Quatrième la saison passée, l'AS Saint Etienne est à la peine depuis le début de ce nouveau championnat. Les Verts ne comptent pour le moment qu'une victoire, obtenue, lors de la première journée de la Ligue 1, à Dijon (1-2). Depuis, les coéquipiers de Loïc Perrin, ont obtenu deux nuls contre Toulouse et Brest et ils se sont inclinés à Marseille (1-0), Lille (3-0) et Angers (4-1). En phase de poules de la Ligue Europe, l'ASSE a aussi perdu son premier match face aux Belges de la Gantoise (3-2). Le coach stéphanois Ghislain Printant qui serait aujourd'hui menacé s'est dit " inquiet pour son équipe ", où seul, Romain Hamouma ( déjà 3 buts en L1), semble actuellement au niveau.

Seulement 4 victoires messines à Geoffroy Guichard en Ligue 1 depuis les années 30

Comme à Bordeaux, historiquement, le FC Metz ne réussit guère à St Etienne. En Ligue 1 aujourd'hui et en D1, hier, le club à la Croix de Lorraine s'est incliné à 36 reprises. Les Messins ont obtenu, 9 fois le nul et ils ont gagné seulement 4 fois sur la pelouse des Verts. Le dernier succès grenat dans le Forez, remonte à la saison 1994-95.

AS Saint Etienne - FC Metz, 7e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 19 heures, ce mercredi 25 septembre, à suivre sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr avec les commentaires de Thomas Jeangeorge