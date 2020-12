Ligue 1 : le FC Metz se déplace à Strasbourg pour que le Grand Est reste grenat !

Ce dimanche, à l'occasion de la 14e du journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine se rend chez son voisin, le Racing Club de Strasbourg, pour la première manche de la saison du derby du Grand Est. Les Grenats n'ont plus perdu contre les Alsaciens depuis 2007.

Quand les voisins et rivaux se retrouvent. Ce dimanche, le FC Metz effectue le court déplacement vers Strasbourg, pour y affronter les hommes de Thierry Laurey. C'est le fameux derby de l'Est. Coup d'envoi à 15 heures au stade de la Meinau, mais crise sanitaire oblige, l'enceinte strasbourgeoise sera vide.

Des Strasbourgeois plus en forme récemment !

Le FC Metz n'a plus gagné en Ligue 1, depuis un déplacement à Nîmes (1-0), début novembre. Depuis les hommes de Frédéric Antonetti ont enregistré deux nuls et deux défaites, contre Lyon (1-3), dimanche dernier, et face à Brest (0-2), il y a deux semaines. " Lorsque les résultats ne suivent pas " , il faut faire le dos rond, explique Frédéric Antonetti, le coach grenat.

En revanche, après un début de saison calamiteux, le Racing est invaincu depuis deux matchs, avec au passage une large victoire à Nantes, la semaine dernière (0-4).

Historiquement en revanche, les derniers résultats du derby de l'Est penchent en faveur du club à la Croix de Lorraine, dont la dernière défaite face à Strasbourg, remonte à plus de 13 ans.

Les retrouvailles avec Habib Diallo

Le FC Metz va retrouver, ce dimanche, son ancien joyau en attaque. Depuis son transfert en octobre dernier, à Strasbourg, Habib Diallo a disputé sept matchs avec le maillot du Racing, pour quatre buts inscrits. " Je ne suis pas surpris par ses performances en Alsace ", a estimé son ancien Coach Frédéric Antonetti, qui a qualifié l'attaquant sénégalais, de " vrai gars bien ! ".

Dévorez la cigogne

Ce samedi, les ultras de la Génération Grenat ont décidé de marquer le coup avant ce derby contre Strasbourg. Ils ont installé au camp d'entraînement de Frescaty, une banderole, avec ce message clair, net et précis : " Sans remords et sans vergogne, dévorez la cigogne".

Le responsable de ce groupe de supporters de la tribune Ouest, Xavier Schmitt, a aussi écrit une lettre de soutien qui a été lue et transmise aux joueurs ! Il a expliqué, ci-dessous, sa démarche à France Bleu Lorraine.

France Bleu Lorraine a aussi trouvé Arnie, un supporter du FC Metz, exilé à Strasbourg depuis trois ans. Il vit, en plus, à 200 mètres du stade de la Meinau. Il témoigne que les fans alsaciens du Racing sont particulièrement remontés avant ce nouveau derby.

En attendant le derby, une nouvelle recrue messine

A l'essai depuis plusieurs jours, le défenseur ghanéen, Ernest Boahene, s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec le FC Metz. Ce recrutement fait suite à l'opération du ménisque de Matthieu Udol.

#RCSAFCM, 14e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 15 heures au stade de la Meinau