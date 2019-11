Ligue 1 : le FC Metz se déplacera à Lille avec des " valeurs "

Metz, France

Repenser au terrain et au ballon. Secoué et choqué par l'accident de la route, dont ont été victimes dimanche dernier Manuel Cabit et Kévin N'Doram, le FC Metz (19e) se déplace ce samedi soir, pour le compte de la 13e journée de la Ligue 1, à Lille.

Alors que le défenseur martiniquais est toujours hospitalisé au CHU de Reims et qu'il ne sent toujours pas ses jambes, les Grenats, eux, vont devoir se sublimer face à des Nordistes qui sont invaincus, sur leur pelouse, en championnat. Avant ce déplacement nordiste, Vincent Hognon s'est d'ailleurs rendu ce vendredi après-midi à l'hôpital champenois pour rendre visite à son joueur de 26 ans.

Avoir des valeurs

11 mois après le retrait précipité de Frédéric Antonetti pour raisons familiales, c'est donc une nouvelle épreuve pour les joueurs et le staff du FC Metz. Ce drame de la route et l'état de santé de Manuel Cabit ont naturellement affecté le moral des troupes.

Pas facile, dans ses conditions, de préparer ce délicat déplacement à Lille, l'une des meilleurs équipes du championnat, et imbattable pour le moment sur sa pelouse. Dans ce contexte, Vincent Hognon appelle ses joueurs à se surpasser. Il faudra avoir des valeurs, dit-il et s'inspirer de la bonne prestation réalisée samedi dernier face à Montpellier. Mais le coach messin reconnait aussi que cette rencontre a aussi son lot d'incertitudes.

Le FC Metz a déjà eu de la ressource

En décembre 2018, lorsque Coach Antonetti avait quitté la Lorraine, pour rejoindre sa femme malade, les Grenats n'avaient pas tremblé pour leur premier match sans leur entraîneur, en s'imposant 2 à 0 à Valenciennes. Les Messins ont donc déjà montré dans un passé récent qu'ils avaient les ressources morales nécessaires pour faire face aux situations les plus périlleuses. Mais à l'époque, le FC Metz surclassait la Ligue 2...La donne sportive a quelque peu changé depuis.