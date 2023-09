Ligue 1 : le FC Metz se mesure au " Data " Toulouse FC

Voilà près de quatre ans, que Messins et Toulousains ne se sont pas croisés sur un terrain de Ligue 1. Après sa relégation en Ligue 2, en 2020, et son rachat par des investisseurs américains, le Téfécé a choisi une méthode de travail singulière : la Data pour notamment choisir ses recrues. Le promu mosellan, va tenter, ce dimanche, au Stadium, de déjouer, les algorithmes toulousains.

Blessé à la cuisse en fin de match contre Clermont, le 27 août dernier, le défenseur Ismaël Traoré a repris, cette semaine, l'entraînement collectif. Il est apte pour le déplacement en Haute-Garonne.

En revanche, l'attaquant ghanéen, Benjamin Tetteh a rechuté. Il est forfait pour Toulouse.

Maxime Colin, est, lui, toujours aux soins, après son claquage à la cuisse. Joseph N'Duquidi ne reprendra l'entraînement que la semaine prochaine.

Le parcours toulousain : toujours pas encore de victoire au Stadium, cette saison

Après sa victoire inaugurale sur la pelouse du FC Nantes (1-2), le TFC a obtenu un bon nul à la maison contre le PSG (1-1), puis les hommes du Président Comoli ont été défaits à Strasbourg (2-0). Ensuite, après avoir rapidement mené, deux à zéro, face à Clermont, le club toulousain s'est fait surprendre et a concédé le nul face aux Auvergnats (2-2). En déplacement au Vélodrome, Toulouse a tenu en échec l'OM (0-0). La semaine dernière, après avoir ouvert le score à Bollaert, le TFC s'est finalement incliné face à Lens (2-1).

Le TFC n'a plus gagné au Stadium depuis sept mois. Les Messins vont tâcher d'en profiter.

Vainqueur de la Coupe de France 2023, son premier trophée depuis 66 ans, Toulouse participe cette saison à la Ligue Europa. Les Toulousains ont entamé leur campagne européenne par un nul face aux Belges de l'Union St Gilloise (1-1).

L'intersaison a été agitée sur les bords de la Garonne : Coach Montanier, à qui il restait un an de contrat, a été remercié et il a été remercié par son adjoint, par Carles Martinez Novell. Ce technicien catalan de 39 ans a peu d'expérience du haut niveau. Il a officié dans les équipes de jeunes du Barça et de l'Espanol. Son effectif a été aussi en partie remanié, avec le départ de quelques cadres du vestiaire, à l'image du gardien Maxime Dupé ou du milieu de terrain Branco Van Den Boomen.

Les Messins n'ont plus joué au Stadium depuis 2017

Saison 2019-2020, après une victoire contre Nîmes au cœur de l'hiver, le FC Metz doit se déplacer à Toulouse, alors bon dernier. Mais la crise sanitaire du coronavirus en a décidé autrement et les Grenats ne se rendront pas au Stadium et le championnat s'arrêtera donc là.

Les cinq derniers matchs entre Messins et Toulousains se sont soldés par des nuls. La dernière victoire toulousaine conte le club mosellan remonte à la saison 2014-2015 (3-0).

Historiquement, le FC Metz compte, toutes compétitions confondues, 12 victoires contre le TFC. Toulouse s'est imposé à 18 reprises. Et il y a eu 19 nuls.