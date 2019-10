Ligue 1 : le FC Metz se rend à Brest, pour un duel entre promus

Metz, France

Comme au bon vieux temps ! Ce samedi, le FC Metz retrouve un autre promu, le Stade Brestois. La saison passée en Ligue 2, les deux équipes avaient dominé leur championnat, les Grenats étant sacrés champions et les Bretons finissant, deuxième. Mais, aujourd'hui, la donne a changé : Le club à la Croix de Lorraine et la formation brestoise lutteront jusqu'en mai prochain, pour éviter la relégation.

Beaucoup de blessés au FC Metz

Ce jeudi 3 septembre, en conférence de presse, Vincent Hognon, le coach messin a annoncé une longue liste de blessés qui sont pour l'heure incertains pour le déplacement à Brest : Diallo (péroné), Nguette (hanche), Angban (genou), Sunzu (cheville), Traoré (genou) vont effectuer des tests. " On se prépare à jouer avec ou sans ces titulaires en puissance " a expliqué le technicien grenat

Avec 4 points pris lors des deux dernières journées (nul contre Toulouse et succès à St Etienne), le staff grenat espère ne pas repartir bredouille de ce déplacement breton, histoire notamment de passer une mini-trêve internationale plus tranquille et plus sereine.

Une seule victoire pour Brest et déjà quelques regrets

Après 8 huit journées de championnat, le Stade Brestois (18e) compte une seule victoire (contre Reims), 5 nuls ( Toulouse, ASSE, Rennes, Lyon, Bordeaux) et deux défaites ( Monaco et Nîmes ). Mais les hommes d'Olivier Dall'Oglio, nomme en juin dernier après le départ de Jean-Marc Furlan à Auxerre, auraient pu compter quelques points supplémentaires, s'ils n'avaient pas commis des erreurs en défense. Meilleure buteur de la Ligue 2, la saison passée, Gaëtan Charbonnier peine à trouver ses marques en Ligue 1, avec pour le moment, une seule réalisation.

Thomas Lavaud de France Bleu Breizh Izel évoque le début de saison du Stade Brestois Copier

Le dernier Brest - Metz, en Ligue 1, remonte à presque 30 ans

Si les deux équipes se sont affrontées la saison passée en Ligue 2 (Victoire des Grenats 1 à 0 à Brest et succès aussi le même score au retour), cela fait 29 ans que le Stade Brestois n'avait plus accueilli le FC Metz, en Ligue 1. Les confrontations entre les deux clubs en L1 sont assez équilibrées, avec 4 succès brestois, 3 nuls et 3 victoires messines au stade Francis Le Blé.

Le stade Francis Le Blé © Radio France - Thomas Lavaud

Stade Brestois - FC Metz, 9e journée de la Ligue 1, coup d'envoi ce samedi 5 octobre à 20 heures, avant-match sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr dès 19h30.