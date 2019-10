Ligue 1 : le FC Metz se rend à Lyon pour espérer réaliser un joli coup

Ce samedi 26 octobre, à l'occasion de la 11e journée de la Ligue 1, le promu grenat défie l'Olympique Lyonnais. Au classement, un seul point sépare les deux formations. Et si les Messins profitaient des faiblesses actuelles de Lyon ?

Metz, France

Sur le papier entre les deux équipes, il n'y a pas photo. L'Olympique Lyonnais, où se rendra ce samedi, le FC Metz, est l'une des meilleurs équipes du championnat. Mais la réalité du terrain laisse entrevoir une belle opportunité pour le promu grenat. Lyon n'a plus gagné en Ligue 1 depuis plus de deux mois et les hommes de Vincent Hognon relancés par leur succès contre Nantes veulent en profiter pour réaliser un joli coup.

Vincent Hognon, le coach du FC Metz, estime que son équipe doit jouer sa chance à fond à Lyon Copier

Boye et Delaine forfaits

Pour ce déplacement au Groupama Stadium, le FC Metz sera privé de ses deux défenseurs John Boye et Thomas Delaine, qui sont blessés. Pour les remplacer, Stoppila Sunzu et Manuel Cabit, devraient être titularisés. Absent contre Nantes, le second gardien, Paul Delecroix, qui était touché à l'épaule, devrait faire son retour dans le groupe grenat.

Lyon, une bête noire et blessée

L'Olympique Lyonnais est dans le dur. Malgré deux victoires en ouverture de championnat, dont un cinglant 6-0 contre Angers, Lyon a depuis totalement déraillé, avec 4 nuls pour autant de défaites. Le coach brésilien Sylvino en a fait les frais et a été remplacé par l'expérimenté Rudy Garcia. Mais son arrivée n'est pas du goût des supporters de l' OL.

Lyon réussit plutôt bien à domicile contre le FC Metz. Les grenats n'ont plus gagné sur le sol lyonnais depuis 22 ans et ils n'ont plus marqué en Ligue 1 à Lyon depuis presque 16 ans. Une période de disette qu'il est grand temps d'arrêter. N'est-ce pas Habib Diallo ?

Olympique Lyonnais - FC Metz, 11e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 20 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine, ce samedi 26 octobre, à partir de 19h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Thomas Vichard.