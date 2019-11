Ligue 1 : le FC Metz se rend à Nîmes pour un duel entre mal classés

Metz, France

Quand deux mauvaises élèves du championnat se retrouvent ! Ce samedi, pour le compte de la 15e journée de la Ligue 1, le FC Metz (18e) se déplace sur la pelouse du Nîmes Olympique (20e). Seulement trois points séparent ces deux mal classés. " On y a va pour gagner " a annoncé Vincent Hognon, le coach messin.

Le technicien messin, Vincent Hognon, explique que cette rencontre n'est pas un match de la peur Copier

N'Doram forfait mais retour de Delaine

Touché à une cuisse lors du match nul contre Reims (1-1), le milieu de terrain Kévin N'Doram est forfait pour au moins trois semaines. En revanche, Thomas Delaine va faire son retour dans le groupe, après son entorse à la cheville à Lille, au début du mois. Victime d'une hypothermie, samedi dernier, contre le Stade de Reims, Habib Maïga est naturellement rétabli.

Renaud Cohade encore sur le banc ?

Depuis plus de six semaines, le capitaine messin, Renaud Cohade n'a plus joué en Ligue 1. Ce n'est pas un choix personnel explique le coach Vincent Hognon mais un " choix sportif " .

Vincent Hognon, le coach messin, revient sur l'absence de Renaud Cohade Copier

Seulement deux victoires pour le Nîmes Olympique

Bon dernier de la Ligue 1, avec toutefois un match en moins, le Nîmes Olympique, qui a perdu ses meilleurs éléments durant le dernier mercato estival, n'a remporté que deux matchs en Ligue 1 (Toulouse et Brest). Pour la réception du FC Metz, le gardien nîmois Paul Bernardoni devrait faire son retour dans les cages.

Nîmes Olympique - FC Metz, 15e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 20 heures au stade des Costières, avant-match sur France Bleu Lorraine dès 19h30.