Ligue 1 : le FC Metz sur la pelouse du leader niçois

Une phase retour pour se sauver. Le FC Metz, 19ème au classement, attaque ce dimanche 15 janvier la seconde partie de son championnat, par un déplacement périlleux sur la pelouse du leader de la L1, l' OGC Nice.

Loin de la Neige et du Froid, le FC Metz a donc profité durant quelques jours de la relative douceur de la Côte d'Azur pour se refaire une santé et oublier ses éliminations en Coupe de France contre Lens et en Coupe de la Ligue contre le PSG. Lors de cette rencontre au Parc des Princes, le club à la Croix de Lorraine a retrouvé un peu de cohérence défensive et son gardien David Oberhauser, auteur de plusieurs parades de grande classe, a marqué quelques points dans la perspective d'un éventuel changement de portier pour le championnat.

Autre incertitude : le schéma tactique. Contre le club de la capitale, Coach Hinschberger avait opté pour un audacieux 4-4-2. Sa quête de points en L1 pourrait l'inciter à renouveler cette prise de risque. D'autant que le leader niçois est privé de plusieurs de ses cadres. L'attaquant italien Mario Balotteli est suspendu, le marocain Younes Belhanda est blessé et l'ivoirien Jean-Michel Seri, meilleur passeur du championnat a rejoint sa sélection pour la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN qui retient, je vous le rappelle, 3 grenats : l'Ivoirien Cheick Doukouré, le Camerounais Georges Mandjeck et le sénégalais Ismaïlia Sarr.

19 matchs pour sauver sa place en L1

10 matchs à domicile et 9 déplacements, voilà ce qui attend le FC Metz jusqu'au 20 mai prochain et la clôture de ce championnat. Dans cette seconde partie de saison, le club à la Croix de Lorraine aura l'avantage de recevoir plusieurs concurrents directs dans la bataille pour le maintien : Montpellier samedi prochain, Dijon et Nantes en février, Bastia en Mars, Caen et Nancy en avril. 3 équipes du Top 10 se rendront aussi à St Symphorien : l'OM, Rennes et le PSG.

Dans sa quête de points, le FC Metz devra aussi bien négocier deux déplacements chez des mal classés : à Angers à la fin de ce mois et à Lorient, le 22 avril prochain. Pour éviter une relégation ou un barrage contre le 3ème de L2, coach Hinschberger a sorti sa calculette. Si le club récupère les 2 points de pénalités que lui a infligés la commission de discipline de la Ligue, dans l'affaire des pétards contre Lyon, Le technicien messin estime que son équipe devra remporter au moins 7 victoires lors de cette phase retour. Ses protégés devront donc faire mieux que lors de la première partie du championnat. Ils n'ont signé pour le moment que 5 succès en L1, contre Lille, Angers, Nantes, Montpellier et Toulouse...

Opa N'Guette, le milieu de terrain messin évite le niçois Younès Belhanda © Maxppp - anthony picoré

OGCNFCM, coup d'envoi à 15heures, à l'Allianz Riviera, à suivre sur France Bleu Lorraine dès 14h30 avec @Tjeangeorge