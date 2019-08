Ligue 1 : le FC Metz, tel un ouragan, face à l'AS Monaco (3-0)

Ce samedi 17 août, à l'occasion de la 2ème journée, le promu grenat a balayé l'AS Monaco. Les Messins ont bénéficié de la VAR et d'une expulsion monégasque, mais ils ont aussi parfaitement joué le coup et séduit le public de St Symphorien.

Metz, France

Le FC Metz a régalé son public, pour ce premier match de la saison à St Symphorien. Après son nul en ouverture à Strasbourg, le promu grenat a largement battu l'AS Monaco, 3 à 0, grâce notamment à un doublé de la panthère du Lac Rose, l'attaquant Habib Diallo. Les Lorrains qui ont talentueux et opportunistes, profitant notamment pleinement de l'expulsion du monégasque Ruben Aguilar en fin de première période. Après deux journées de championnat, ils sont toujours invaincus et comptent quatre points au compteur. C'est une bonne entame de saison !

En première période, la VAR et un carton rouge

Pour cette première de la saison à domicile de la saison, le staff messin procède à deux changements dans son 11 de départ : par rapport à Strasbourg dimanche dernier, John Boye remplace Mamadou Fofana en défense et Kévin N'Doram cède sa place à Victorien Angban. Sous une pluie diluvienne, le FC Metz attaque la rencontre avec beaucoup d'intensité. Les grenats sont agressifs sur le porteur et gagnent beaucoup de duels. Sur un corner, Stoppila Sunzu tente sa chance et le défenseur Polonais Kamil Glik touche le ballon de la main. L'arbitre de la rencontre fait appel à la VAR pour valider ce pénalty. C'est une occasion en or pour Habib Diallo qui ouvre la marque (1-0 ; 10').

25 minutes plus tard, c'est un nouveau coup du sort pour l'AS Monaco. Ruben Aguilar tacle en retard Opa Nguette qui s'effondre. L'arbitre n'hésite pas et sort le carton rouge. Le FC Metz veut aussitôt profiter de cette supériorité numérique et Farid Boulaya est tout proche de doubler la mise juste avant la pause.

En seconde mi-temps, Capitaine Courage jubile

Juste après la pause, le FC Metz poursuit sa domination et Habib Diallo profite d'un mauvais renvoi de la défense pour s'offrir son premier doublé en Ligue 1 (2-0 ; 53'). Treize minutes plus tard, à la suite d'une jolie séquence collective, c'est le capitaine courage du club à la Croix de Lorraine, Renaud Cohade, qui inscrit, d'une jolie frappe croisée, le 3ème but.

En fin de rencontre, le FC Metz aurait pu corser l'addition, mais Thierry Ambrose et Ibrahima Niane, entrés en cours de jeu, sont tombés sur un bon gardien de l'AS Monaco qui a voulu éviter à son équipe un naufrage. En bref, une belle première soirée estivale à la maison pour nos grenats. On en redemande !

Le résumé Audio de ce FC Metz - AS Monaco (3-0) avec Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit aux commentaires Copier

Prochain match du FC Metz, le samedi 24 août à Angers, à suivre naturellement sur France Bleu Lorraine