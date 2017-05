Ligue 1 : le FC Metz se contente du nul contre Toulouse pour son dernier match à domicile de la saison

Ce dimanche 14 mai, à l'occasion de la 37ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine a été accroché sur sa pelouse par Toulouse (1-1). Le FC Metz est 14ème au classement.

Pour fêter avec son public le maintien en Ligue 1, obtenu officiellement une semaine plus tôt à Lille, le FC Metz s'est donc contenté contre Toulouse du nul. Score final : 1 but partout. Privé de plusieurs cadres ( Diabaté et Assou-Ekoto étaient notamment blessés), le club à la Croix de Lorraine s'est fait surprendre en début de match par l'ouverture du score dès la 8ème minute de jeu de l'attaquant toulousain Martin Braithwaite (0-1). A La peine offensivement, le promu mosellan ne parvient à égaliser en première période.

Sarr superstar

Après la pause, le FC Metz retrouve de l'énergie. Son atout N°1, en cette fin de saison, le virevoltant Ismaïla Sarr se lance à la 66ème minute du jeu dans une chevauchée, dont lui seul a le secret et égalise d'une frappe splendide du droit (1-1). Cette égalisation a le mérite de réveiller le Toulouse FC. Mais dans les cages lorraines, Eiji Kawashima réalise des miracles. Le portier japonais du FC Metz écarte notamment un pénalty du toulousain Andy Delort, puis il est sauvé par son poteau. Plus rien ne sera marqué. Avec un peu de réussite, le FC Metz évite donc la défaite et se satisfait de ce match nul, pour son dernier match de la saison à domicile.

Après le coup de sifflet final, les joueurs du FC Metz ont naturellement communié avec leur public. Plus de 16 200 spectateurs présents ce dimanche à St Symphorien qui ont notamment vu Cheick Diabaté se mêler aux ultras de la Génération Grenat ou encore l'ancien messin Yéni N'Gbakoto prendre le micro du speaker pour lancer quelques chansons de supporters.

Le président Serin évoque plusieurs dossiers chauds

Dans les coulisses de St Symphorien, loin du brouhaha du public, le président du FC Metz a décidé de revenir sur plusieurs sujets brûlants : Bernard Serin rencontrera à nouveau, ce lundi 15 mai , Philippe Hinschberger pour évoquer la question de la prolongation de contrat de son entraîneur. Les deux hommes sont tombés d'accord pour poursuivre leur collaboration. Il reste maintenant à définir la durée du prochain contrat. D'après nos informations, on s'orienterait vers un contrat d'une année supplémentaires plus une autre en option en cas de maintien en 2018 pour Coach Hinschberger.

Le grand patron grenat est aussi revenu sur le dossier Cheick Diabaté. Bernard Serin aimerait bien conserver la saison prochaine son attaquant malien, auteur de 8 buts depuis son arrivée en janvier dernier. Or l'option d'achat qui est assorti à son prêt est plutôt élevée, reconnaît Bernard Serin, tout comme le salaire du joueur. Dans ce contexte, le président du FC Metz espère obtenir du club turc d'Osmanlispor, à qui appartient Cheick Diabaté, un nouveau prêt d'une saison.

Enfin, dans l'affaire des pétards du match contre Lyon, Bernard Serin a indiqué ce dimanche qu'il n'avait obtenu gain de cause devant le CNOSF. Le FC Metz encourt donc toujours, jusqu'à mars 2018, un retrait de trois points avec sursis, en cas de nouvel incident à St Symphorien. Le président messin envisage toutefois de saisir le tribunal administratif.

Le président du FC Metz espère un nouveau prêt de son attaquant Cheick Diabaté © Maxppp - maxppp

Le FC Metz se déplacera ce samedi 20 mai à Guingamp pour le compte de la 38ème et dernière journée de la Ligue 1. Le public de St Symphorien retrouvera ses grenats en Ligue 1, dans moins de 3 mois. La saison 2017/18 du championnat débutera le 5 août prochain.