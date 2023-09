Ligue 1 : le FC Metz, un promu qui surprend

L'attaquant suédois Joel Asoro a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive en deux matchs

Lorsque le calendrier 2023-2024 de la Ligue 1 est tombé, beaucoup, au sein de la maison grenat, était inquiet : Rennes, l'OM, Clermont, Reims et Lens, cinq équipes du top 10 de la saison passée, dont trois vont participer à une compétition européenne. Du côté de St Symphorien, la perspective d'un été difficile était alors dans toutes les têtes, mais au final, le promu mosellan n'a pas déçu, il a même surpris !

Après une entame ratée, en ouverture de championnat à Rennes (5-1), le club à la Croix de Lorraine a su rapidement relever la tête, avec une ligne de conduite très marquée : une équipe qui mouille le maillot, qui a les crocs, qui défend avec l'énergie, non du désespoir, mais de l'espoir de bien figurer dans ce championnat, sans oublier un froid réalisme sur le plan offensif. Les occasions lorraines ont été rares, notamment à Lens, mais à chaque fois, le promu lorrain a su tromper son adversaire, qu'il soit Marseillais, Clermontois, Rémois ou Lensois.

Le collectif messin a donc su élever son niveau d'implication en Ligue 1, mais il a su aussi s'appuyer sur mes meilleures individualités : Avec encore 10 arrêts à Bollaert, Alex Oukidja, le gardien messin, réalise un début de saison impressionnant. Avant son départ pour l'Ajax, Georges Mikautadze a montré ses qualités de buteur, en inscrivant deux buts contre l'OM et à Clermont. Dans l'entre jeu, Kévin N'Doram a été très précieux. Et certaines des nouvelles recrues lorraines se sont montrées prometteuses, à l'image de l'attaquant suédois Joël Asoro, passeur décisif contre Reims et buteur à Lens.

Avec deux victoires, deux nuls contre une défaite, le promu mosellan dispose, après cinq journées, d'un petit matelas de sécurité sur les mal classés. Les Messins ont notamment sept points d'avance sur Lens, avec un seul point au compteur.

Mais joueurs comme staff savent aussi que le collectif grenat devra aussi progresser dans de nombreux domaines, pour aller chercher son maintien en Ligue 1 : le FC Metz ne pourra se contenter de défendre, de jouer en contre. Il faudra aussi proposer un peu plus d'audace dans le jeu, Voilà tout le travail qui attend Coach Bölöni.