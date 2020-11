Ligue 1 : le FC Metz veut, ce dimanche, profiter des malheurs du DFCO

Faire le plein de points et de confiance face à la lanterne rouge ! Ce dimanche, le FC Metz accueille Dijon, bon dernier du championnat. Les grenats restent sur deux victoires consécutives et n'ont plus perdu en championnat depuis le 16 septembre dernier. Ils visent contre Dijon, un 7e match sans défaite en L1.

à lire aussi Revivre la victoire du FC Metz sur Nîmes en Ligue 1 (2-1)

Le DFCO, lui, est au plus mal : trois nuls, six défaites, plus mauvaise attaque de L1, et un entraîneur Stéphane Jobard limogé jeudi dernier. C'est son adjoint David Linarès qui va assurer l'intérim. Les Grenats doivent donc profiter des malheurs bourguignons !

à lire aussi Le DFCO se sépare de Stéphane Jobard et Peguy Luyindula

Pour cette rencontre, Frédéric Antonetti, le coach messin enregistre le retour de John Boye et de Thierry Ambrose. En revanche, il sera privé des services de Matthieu Udol et de Victorien Angban (suspendus) et de Vincent Pajot (touché au tendon d’Achille). Le staff va donc revoir une partie de son milieu de terrain.

Frédéric Antonetti va devoir revoir son milieu de terrain contre le DFCO Copier

En raison de la crise sanitaire et du confinement, cette rencontre se déroulera à huis clos. C'est la première fois cette saison, qu'il n'y aura pas de public à St Symphorien.

#FCMDFCO, coup d'envoi à 15 heures, ce dimanche, à suivre sur France Bleu Lorraine dès 14h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge, Gaby Dalvit et Thomas Lavaud