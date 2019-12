Ligue 1 : le FC Metz veut concrétiser sa bonne série par une victoire face à Rennes

Metz, France

C'est l'acte 2 d'une série de trois matchs en une semaine pour les grenats. Metz reçoit le Stade rennais, ce mercredi soir (19h) pour le compte de la 16è journée de Ligue 1. Après le nul qui a laissé beaucoup de regrets à Nîmes, et avant un nouveau déplacement à Nice, le club à la croix de Lorraine accueille une équipe en difficulté à l'extérieur (la dernière victoire des Bretons hors de leur enceinte remonte à la fin du mois d'août).

"Il nous manque quelques points"

De son côté, le FC Metz peut s'appuyer sur quelques certitudes, acquises lors des derniers matchs. Une série de quatre matchs nuls de rang, durant laquelle les grenats ont montré du très bon, comme à Lille, et du moins bon, à Nîmes ou face à Montpellier. "On avance, en ce moment, précise l'entraîneur Vincent Hognon. Mais évidemment, pour mettre en valeur ces matchs nuls, on a besoin d'une victoire ! Par rapport à ce qu'on fait, je pense qu'il nous manque quelques points."

Le coach estime que l'engagement de ses joueurs est sans faille : "à chaque fois, ils ne lâchent pas, ils reviennent, il écoutent, il essaient d'avancer". Mais Vincent Hognon reconnaît qu'il faut encore améliorer la régularité défensive et offensive pour convertir cet engagement en points.

Gérer l'effectif

La complexité pour l'entraîneur, c'est aussi cette série de trois matchs, qui lui impose une gestion plus rigoureuse de son effectif. Fabien Centonze est de nouveau opérationnel et fait partie du groupe de 20 joueurs retenus pour la rencontre. "Tout le monde est prêt et déterminé, affirme le milieu de terrain "Noss" Traoré, le reste c'est le choix du coach. Ces matchs nuls nous laissent un peu sur notre faim, parce qu'on a pas réussi à faire la différence. On sait qu'il nous faut corriger certaines choses."

