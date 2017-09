Ligue 1 : le FC Metz veut enchaîner contre le promu troyen

Ce samedi 23 septembre, à l'occasion de la 7ème journée de la Ligue 1, le club à la Croix de Lorraine (20ème-3 points) accueille Troyes (16ème-5 points). Le FC Metz espère un deuxième succès consécutif en championnat.

Le FC Metz veut doubler la mise. Ce samedi, Face à Troyes, le club à la Croix de Lorraine veut confirmer son succès obtenu à Angers, dimanche dernier (0-1), histoire aussi de mettre fin à une série de 3 défaites d'affilée à domicile.

Des 3 clubs de la région Grand Est présents cette saison en Ligue 1, c'est donc Troyes qui réalise pour le moment la meilleure entame : un succès flatteur à Nice, et 2 nuls obtenus contre Rennes et Toulouse, et seulement 3 défaites. Malgré ses débuts prometteurs, le coach de l' Estac, Jean-Louis Garcia est inquiet : depuis la blessure de son capitaine, l’expérimenté, Benjamin Nivet, il y a 2 semaines, Troyes est à la peine et s'est incliné, samedi dernier, à domicile contre Montpellier.

Ce coup de mou troyen, le FC Metz entend bien en profiter. Requinqué par sa victoire à Angers, les grenats abordent cette rencontre avec ambition : grâce à la vista de sa nouvelle recrue en attaque, le très précieux Mathieu Dossevi, et une solidité défensive retrouvée, les protégés de Coach Hinschberger entendent bien offrir à leur public de St Symphorien, un premier succès à domicile. Cette victoire, tant désirée, leur permettrait aussi de quitter la dernière place du classement, que le FC Metz occupe maintenant depuis presque un mois.