Ligue 1 : le FC Metz veut enchaîner contre Montpellier

Après sa victoire inattendue mais précieuse à Nice, le club à la Croix de Lorraine, accueille, ce mercredi, Montpellier et espère vaincre le syndrome de St Symphorien.

Pour doubler la mise. Ce mercredi, à l'occasion de la 16e journée de la Ligue 1, le FC Metz (19e) reçoit le Montpellier Hérault Sporting Club (11e).

Courageux et victorieux à Nice (0-1), samedi dernier, les Grenats ambitionnent un deuxième succès consécutif en championnat.

Face à des Héraultais qui voyagent assez mal en Ligue 1 cette saison (Seulement une victoire), le club à la Croix de Lorraine espère aussi briser le syndrome de St Symphorien. Les hommes de Fred Antonetti n'ont plus gagné à la maison depuis le 24 janvier dernier.

Maïga encore forfait

Touché à un mollet à Marseille, Habib Maïga a manqué la réception de Bordeaux. L'Ivoirien s'est ensuite rendu à Nice, mais lors de l'échauffement, il a ressenti une nouvelle gêne et il a préféré ne prendre aucun risque et a laissé à sa place à Vincent Pajot. Encore contrarié par son mollet, l'ancien Stéphanois, sera une nouvelle fois absent pour la rencontre face à Montpellier.

De son côté, Farid Boulaya, qui avait vu rouge face aux Girondins, est encore suspendu pour ce match contre le MHSC.

Montpellier orphelin de Delort et Laborde

Battus sur leur pelouse de la Mosson par Lyon (0-1), dimanche dernier, les coéquipiers de l'ancien Grenat Florent Mollet, totalisent pour le moment en championnat, cinq victoires, quatre nuls et six défaites. Les départs, lors du mercato estival, d'Andy Delort (Nice) et Gaëtan Laborde (Rennes), n'ont pas été totalement digérés.

FC Metz - Montpellier, 16e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 19 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine dès 18h30, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Thomas Lavaud.