Ligue 1 : le FC Metz veut poursuivre son bel été à Angers

Metz, France

4 points en deux journées : la récolte estivale du FC Metz est pour l'instant prometteuse, tant en quantité qu'en qualité. Mais il est encore trop tôt pour annoncer un cru exceptionnel. "On fait très attention, prévient Vincent Hognon, on a conscience que le chemin est encore très très long. Ce n'est même pas le dixième des points qu'on doit prendre pour se maintenir." Les Messins ont bien débuté leur saison, "mais on peut faire mieux encore" note le technicien grenat. Preuve de l'exigence que le club à la Croix de Lorraine entend s'appliquer tout au long de l'exercice. Preuve aussi de la marge de progression de cet effectif où de nombreux jeunes ont encore à apprendre à plus haut niveau.

Après sa très bonne deuxième mi-temps à Strasbourg (1-1) mais surtout sa démonstration contre Monaco (3-0), le FC Metz et son buteur vedette Habib Diallo (3 buts) n'entendent donc pas se laisser griser à l'heure d'aller défier Angers, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. D'autant que les hommes de Stéphane Moulin auront sans doute à cœur de se racheter de la raclée encaissée à Lyon la semaine passée (6-0). Amputé de son talentueux milieu de terrain Reine-Adelaïde, parti à l'OL pour la bagatelle de 25 millions d'euros, le SCO avait pourtant débuté son championnat par une probante victoire à domicile sur Bordeaux (3-1). De quoi susciter la méfiance de Vincent Hognon qui prédit "un match bien plus difficile que celui de Monaco, face à une équipe très forte athlétiquement et habituée à batailler fort."

Il y'a deux ans, c'est à Angers que le FC Metz était allé gagner ses premiers points au bout de la 6e journée d'un début de championnat calamiteux et fatal pour la suite (une victoire en quatre mois seulement). La dynamique est bien différente cet été. Mais attention, un orage peut vite venir refroidir l'atmosphère.

SCO Angers-FC Metz (20h), une rencontre à vivre en direct sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr à partir de 19h30 avec les commentaires de Clément Lhuillier.