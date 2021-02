Ligue 1 : le FC Metz veut réagir sur la pelouse de l'OGC Nice

Seulement un mois et demi après leur première confrontation, l'OGC Nice (14e) et le FC Metz (8e) se retrouvent, ce dimanche, sur la pelouse de l'Allianz Riviera. A l'aller, le 9 janvier dernier, les deux clubs avaient match nul, un but partout.

En championnat, le club à la Croix de Lorraine marque un peu le pas, en ayant concédé deux défaites consécutives contre Strasbourg (1-2) et à St Etienne (1-0).

Nice dans le dur comme le FC Metz

Les Aiglons affichent la même série négative que le club à la Croix de Lorraine, avec des revers contre l'OM, ce mercredi (3-2) et au PSG (2-1). L'OGC Nice qui affiche un bilan déficitaire à domicile, avec seulement trois victoires et deux nuls contre sept défaites. Les hommes de Frédéric Antonetti espérent profiter de ces faiblesses domestiques azuréenes.

Pape Matar Sarr opérationnel

Remplacé contre Strasbourg, après une béquille à la cuisse, le milieu de terrain sénégalais Pape Matar Sarr sera rétabli pour le déplacement à Nice.

En revanche, Opa Nguette, Ibrahima Niane, Vincent Pajot et Kévin N'Doram ne sont toujours opérationnels.

Un coup d'oeil dans le rétro

Le FC Metz ne réussit guère sur la Côte d'Azur, avec 26 défaites en 48 déplacements à Nice. La plus lourde défaite de l'ère Antonetti a d'ailleurs été enregistrée à l'Allianz Riviera. Le 7 décembre 2019, les Grenats s'inclinent 4 buts à un contre les Aiglons. Titulaire dans les cages lorraines ce soir là, Paul Delecroix a passé une très mauvaise soirée.

OGC Nice - FC Metz, 26e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 15 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine dès 14h30, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Thomas Lavaud.