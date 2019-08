Ligue 1 : le FC Metz veut relever le défi d'un PSG diminué

Ce vendredi 30 août, à l'occasion de la quatrième journée de la Ligue 1, le promu grenat accueille le champion de France en titre. Et si les Messins profitaient des absences de Killian Mbappé et d' Edinson Cavani pour marquer un grand coup contre le club de la capitale ?

C'est un match de gala et un beau défi qui attend le promu lorrain. Ce vendredi, en match d'ouverture de la quatrième journée de la Ligue 1, le FC Metz va accueillir le Paris St Germain, champion de France en titre. Tous deux blessés, Killian Mbappé et Edinson Cavani ne verront pas St Symphorien. Et si nos grenats en profitaient pour créer une énorme surprise ?

Pour Vincent Hognon, Paris reste Paris même sans ses stars

Avant de songer à ce match de gala contre le PSG, il a fallu panser les plaies de cette lourde défaite angevine. Avec du recul, Vincent Hognon estime que ce revers " n'est pas lié à un excès de confiance, mais plutôt à une mauvaise gestion de la rencontre ".

Face au PSG, Vincent Hognon indique qu'il devrait procéder à quelques changements dans son 11 de départ. Un retour de Farid Boulaya n'est pas à exclure.

Lors de son traditionnel point presse d'avant-match, l'entraîneur du FC Metz est revenu sur les absences des parisiens Killian Mbappé et d'Edinson Cavani, tous deux blessés. Même sans eux, le PSG dispose "de joueurs de très haut niveau, notamment l'attaquant camerounais Choupo-Moting, auteur d'un doublé contre Toulouse dimanche dernier ".

Pour espérer accrocher le PSG, il faudra, explique Coach Hognon, "réaliser une prestation dans la lignée de la victoire contre l'AS Monaco, voir faire mieux que ce match".

Concernant l'infirmerie messine, Vincent Hognon indique qu'elle est quasiment vide. Seul, le le défenseur Mathieu Udol n'est pas opérationnel. Le technicien messin devrait convoquer le même groupe qui a fait le voyage à Angers.

Le PSG et le feuilleton Neymar

Les résultats sportifs du PSG, en ce début de saison (victoires contre Nîmes et Toulouse et défaite à Rennes) sont passés presque inaperçus, puisque le dossier estival du club de la Capitale, c'est bien entendu le feuilleton Neymar. Départ ou pas, la star brésilienne ne sera pas à Metz ce vendredi.

L'autre préoccupation du moment au PSG, c'est l'infirmerie qui est déjà bien remplie : Mbappé, Cavani, mais aussi Herrera, Thilo Kehrer, Julian Draxler sont tous blessés. Malgré tous ces absences, le groupe garde visiblement le sourire !

