Ligue 1 : le FC Metz veut s'offrir un exploit contre l'AS Monaco

Metz, France

Des débuts princiers à St Symphorien. Pour son premier match à domicile de la saison en Ligue 1, le FC Metz accueille l'AS Monaco. Objectif des Grenats après ce point décroché dimanche dernier à Strasbourg : s'offrir un exploit contre le club de la Principauté qui a lui manqué ses débuts en Ligue 1, avec ce revers au stade Louis 2, contre Lyon (0-3). "Il faut rester dans la dynamique de notre deuxième période contre Strasbourg, explique l'entraîneur messin Vincent Hognon. Cela nous a permis de nous prouver que nous avions le niveau, face à une équipe européenne et qui était bien plus avancée que nous dans sa préparation."

L'AS Monaco veut tourner la page d'une dernière saison galère

La saison passée, le club de la Principauté a évité de peu l'enfer de la Ligue 2. 17ème du dernier championnat, l'AS Monaco a connu beaucoup de remous sur et en dehors du terrain. Le coach Leonardo Jardim a été viré et remplacé par Thierry Henry qui n'a pas tenu bien longtemps. Après une défaite contre le FC Metz en Coupe de France, le champion du monde 98 a été à son tour remercié et les dirigeants ont rappelé son prédécesseur. Pour oublier ces galères, l'AS Monaco a notamment décidé de dégraisser : beaucoup de départs lors de ce mercato estival et quelques renforts de choix à l'image de l'ancien gardien de Montpellier, Benjamin Lecomte et du buteur Wissam Ben Yedder.

Un coup d’œil dans le rétroviseur

Dans l'histoire de la Ligue 1, le FC Metz et l'AS Monaco se sont déjà affronté à 44 reprises au stade St Symphorien. On compte 19 victoires du club à la Croix de Lorraine, 14 nuls et 11 succès du club de la Principauté. Les Monégasques restent sur 4 victoires consécutives sur le sol mosellan. Le premier octobre 2016, les Grenats ont d'ailleurs vécu un véritable cauchemar face aux protégés de Leonardo Jardim qui l'ont emporte 7 à 0. Ce jour-là, un certain Killian Mbappé a adressé la première passe décisive de sa carrière en Ligue 1.

FC Metz - AS Monaco, coup d'envoi à 20 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine, grâce aux commentaires de Thomas Jeangeorge et de Gaby Dalvit.