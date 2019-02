Ligue 1 : Le FC Nantes se relance au terme d'une prestation aboutie face à Bordeaux

Sous un soleil printanier et dans un stade de la Beaujoire plutôt rempli, le FC Nantes a remporté, ce dimanche, un match important face aux Girondins de Bordeaux (1-0). Mieux, les Canaris ont gagné avec la manière et comme un symbole, Nicolas Pallois a inscrit le seul but de la rencontre.

Nantes, France

Comme face à Nîmes (2-4), les Nantais ont attaqué le match pied au plancher, se procurant deux occasions dans les dix premières minutes. Mais cette fois, les joueurs de Vahid Halilhodžić ont tenu la distance face à une pâle équipe bordelaise, pour s'imposer 1 à 0 et se relancer en championnat.

Une équipe métamorphosée, un entraîneur heureux

"Le groupe était au bout du rouleau", expliquait le technicien bosnien en milieu de semaine pour justifier les trois jours de repos accordés à ses joueurs. Et, visiblement, cette courte pause dans un calendrier très chargé a fait le plus grand bien à Valentin Rongier et ses coéquipiers.

#FCNFCGB qu'en pensez-vous de la prestation d'Edgard Ié en latéral droit ? — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 24, 2019

Tranchants, pressant perpétuellement le porteur du ballon, les Canaris ont montré leur plus beau visage aux 21.910 supporters présents dans les tribunes de la Beaujoire. "On a beaucoup travaillé la tactique cette semaine", analyse l'ancien entraîneur du PSG après ce succès qui permet à son équipe de prendre dix points d'avance sur la zone rouge.

Ce succès est le premier des Nantais à domicile depuis le 8 janvier dernier et une victoire 2 buts à 0 face à Montpellier.

Le score nul et vierge à la mi-temps était trompeur, tant les Nantais se sont montrés dangereux aux abords de la surface de réparation de Benoit Costil, à l'image d'un Majeed Waris omniprésent mais maladroit dans le dernier geste.

La brigade Loire s'embrase au coup d'envoi du match entre le @FCNantes et les @girondinspic.twitter.com/yLfF9c3OM8 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 24, 2019

La seconde période a été une copie conforme du premier acte, la finition en prime. Sur un corner superbement caressé par Valentin Rongier - comme tous les coups de pieds arrêtés qu'il a eu à négocier - Nicolas Pallois, oublié au second poteau s'est illustré d'une superbe reprise de volée (1-0, 51è). Les Nantais auraient même pu alourdir le score sans un gardien de très grande classe en face. L'important est ailleurs pour les Canaris qui restent, certes, 14è de Ligue 1, mais qui ont désormais une vraie marge avec le bas du tableau.

Nicolas Pallois buteur, le double symbole

La Beaujoire s'est subitement réveillée, et de quelle manière, en début de seconde période. Très offensif, à l'image de son équipe, Nicolas Pallois a signé son deuxième but de la saison. Un but splendide "même si mon plus beau reste celui contre le PSG", tempère le défenseur central.

But de Pallois. S'il en fallait un, autant que ce soit lui. pic.twitter.com/w4LrIPdfgq — Nando Chachalana (@NandoChachalana) February 24, 2019

Le joueur qui avait quitté les bords de la Garonne, en froid avec ses dirigeants de l'époque, a pris une sacrée revanche, ce dimanche après-midi. Non seulement, il a marqué l'un de ses rares buts en Ligue 1, son cinquième depuis le début de sa carrière, face à son ancienne équipe, mais il a marqué un but d'attaquant comme un symbole, un peu plus d'un mois après la disparition de son meilleur ami, Emiliano Sala.

"Nicolas Pallois est un guerrier, un mec sur qui tu peux compter, salut Valentin Rongier, auteur d'une très belle prestation. Tout le monde l'apprécie et tout le monde est content qu'il ait marqué. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie." Les Nantais ont maintenant pour objectif d’enchaîner un second succès consécutif, le dimanche 3 mars, face à Guingamp, une performance qu'ils n'ont réalisé qu'à deux reprises cette saison.