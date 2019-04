Ligue 1 : le FC Nantes fait chuter le PSG à La Beaujoire (3-2)

Nantes, France

Cinq jours après avoir battu Lyon (2-1) à La Beaujoire, les Canaris ont remporté une nouvelle victoire ce mercredi soir, et pas contre n'importe quel adversaire, puisque les Nantais ont fait chuter le leader, le Paris St Germain 3 buts à 2. Certes, l'équipe parisienne s'est présentée diminuée et sans ses stars. Certes, les Parisiens sont assurés de remporter un nouveau titre. Mais ils ont subi une défaite logique face à des Canaris pleins de fougue, d'engagement et de sérieux.

Paris ouvre le score, Nantes répond et prend l'avantage

Ce sont pourtant les joueurs de la capitale qui ouvrent le score après une vingtaine de minutes de jeu. Alvès bien démarqué trompe Dupé d'une superbe frappe des 25 mètres (0-1 19ème). Mais les Nantais n'ont pas le temps de gamberger. Diego Carlos égalise quatre minutes plus tard sur un corner de Rongier (1-1 23ème). Les Canaris se montrent appliqués en défense, repoussent les assauts adverses et finissent par prendre l'avantage juste avant la pause. Waris opportuniste au deuxième poteau finit le travail de Coulibaly et Moutoussamy 2-1 (44 ème)

⏱ | 44'



BUUUUUUUUUUUT SIGNÉ @warisgh10 ! Le FC Nantes reprend les devants juste avant la pause, la Beaujoire explose 🔥



2⃣-1⃣ | #FCNPSGpic.twitter.com/m2nJCuRc3g — FC Nantes (@FCNantes) April 17, 2019

A la reprise, Nantes poursuit sur sa lancée et trouve une troisième fois le chemin des filets. Alvès malheureux expédie le ballon involontairement dans les buts de Buffon à la suite d'un corner mal renvoyé. (3-1 52 ème). Malgré de nombreuses occasions d'alourdir le score en contre-attaque, les Canaris n'y parviennent pas et encaissent un deuxième but en toute fin de partie. Guclu d'une frappe croisée trompe Dupé (3-2 90 ème). La marque en reste là. Le Paris-Saint-Germain subit sa troisième défaite de la saison en Ligue 1, la deuxième de suite après l'humiliation de Lille (5-1).

⏱ | TERMINÉ



Quelle prestation des Jaune et Vert qui renversent le @PSG_inside et réalisent de nouveau un grand pas vers le maintien 👊



BRAVO LES MECS 🙌



3⃣-2⃣ | #FCNPSGpic.twitter.com/VHaKgbAsxR — FC Nantes (@FCNantes) April 17, 2019

Les Parisiens devront attendre avant d'être officiellement sacrés champions de France une sixième fois en sept ans. Les Canaris, désormais quatorzièmes au classement, comptent 12 points d'avance sur le barragiste Dijon à six journées de la fin de la saison. Le maintien en Ligue 1 n'est plus très loin.