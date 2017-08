Ligue 1 : le FC Nantes malchanceux pour son premier match de la saison à la Beaujoire

Les Canaris ont chuté pour leur premier match de la saison à domicile. Ils se sont inclinés 1/0 ce samedi face à l'Olympique de Marseille. But d'Ocampos en fin de match. C'est leur deuxième revers consécutif. Autre point noir, les blessures de Rongier, de Bammou et de Kacaniklic.

Il y avait sans doute un chat noir caché dans les tribunes de la Beaujoire tant les Canaris ont joué de malchance face aux Marseillais. Fait rarissime, trois joueurs se sont blessés lors des 23 premières minutes de jeu. Le capitaine Valentin Rongier (épaule), l'attaquant Yacine Bammou (cuisse) et le milieu offensif Alexander Kacaniklic (cuisse). Résultat, Claudio Ranieri a procédé à trois changements en 25 minutes. "C'est la première fois dans ma carrière" glisse l'entraîneur transalpin. Koffi Djidji (béquille) et de Diego Carlos (épaule) ont également été touchés mais ils ont tout de même terminé le match.

Cette image suffit à elle toute seule pour résumer ce match. Des blessures mais un mental impressionnant de la part du FC Nantes. #FCNOMpic.twitter.com/uu8w0AlabV — Nassima Driouach (@__Nassima) August 12, 2017

Deux matchs de championnat et pas le moindre but pour les Canaris

Malchance, suite et fin. Les Nantais ont concédé un but en fin de match sur la seule occasion provençale de la deuxième période. Pire, ils ont bénéficié de trois situations favorables pour égaliser mais l'une d'elles, une tête d'Emiliano Sala, s'est écrasée sur la barre transversale du gardien Olympien. "Nous avons fait une bonne deuxième période avec un très bon état d'esprit. Il faut rester positif pour la suite" affirme Claudio Ranieri. Toutefois, le FC Nantes n'a toujours pas marqué depuis la reprise du championnat. 12e attaque de Ligue 1 la saison passée, il part à nouveau sur des bases peu reluisantes. Vu le manque d'efficacité en attaque et le nombre croissant de blessés, les dirigeants nantais devraient s'activer sur le marché des transferts dont la fin est prévue le 31 août.

Prochain match du FC Nantes samedi à Troyes.