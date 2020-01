Ligue 1 | Le FC Nantes veut gagner à Rennes 6 ans après.

Nantes, France

Le 92è derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes c'est ce vendredi soir au Roazhon Park. Avec un beau challenge pour les Canaris puisque ça fait six ans et quatre mois que les Nantais n'ont plus gagné à Rennes. Les joueurs de Christian Gourcuff, sixièmes au classement avec 32 points, pourraient recoller au peloton de tête en cas de succès.

Un derby ça se gagne" Imran Louza, milieu du FC Nantes

Les jaune et vert vont tout faire pour ne pas perdre une troisième fois de suite après avoir chuté en coupe de France contre Lyon puis en championnat contre Bordeaux dimanche 26 janvier. Pour ça, les Canaris devront prendre le match en main et ne pas attendre d'être menés pour réagir. Imran Louza est formé un club et il est impatient de jouer cette rencontre "c'est quelque chose de fort pour les Nantais. On joue contre Rennes depuis qu'on est petits. Un derby ça ne se joue pas ça se gagne". De son côté Ludovic Blas souligne la qualité de l'adversaire. Pour lui les Canaris auront fort à faire "au début du match je pense qu'on va s'observer mais il va falloir faire très attention car devant ça va très vite" affirme le milieu de terrain.

Rennes n'a perdu qu'un seul de ses cinq derniers matchs de championnat. Le troisième de ligue 1 s'est même qualifié pour les 1/4 de finale de la coupe de France ce mardi contre Angers, après la prolongation. Christian Gourcuff ne compte pas sur la fatigue de l'adversaire pour prendre l’ascendant "quand ont voit leur effectif, il on la capacité de faire tourner, d'ailleurs les joueurs qui vont débuter n'ont pas fait les 120 minutes. Il ne faut pas spéculer dessus, il faut se remettre dedans".

Christian Gourcuff tendu avant de retrouver le Roazhon Park

Ce derby va aussi marquer le retour de Gourcuff à Rennes, un peu plus de deux ans après son limogeage. L'entraîneur l'a très mal vécu, à l'époque il avait parlé de "haine" pour décrire ce qu'il ressentait. La colère n'est pas retombée depuis puisque le coach de 64 ans a décidé de ne pas répondre aux questions sur le derby, ce jeudi en conférence de presse. "Je ne parlerai pas du de Rennes" c'est ce qu'il a déclaré avant de sortir de la salle de presse de la Jonelière, moins de sept minutes après être arrivé.

Le FC Nantes pourra compter sur les retours du défenseur Molla Wagué et du milieu Anthony Limbombe. En revanche Christian Gourcuff ne pourra pas compter sur Andreï Girotto (supendu) Nicolas Pallois et Kalifa Coulibaly (blessés).

Stade Rennais - FC Nantes : rencontre à suivre dès 20h00 avec une émission spéciale dans l'avant-match, diffusée simultanément sur France Bleu Loire Océan et France Bleu Armorique entre 20h00 et 20h30. Coup d'envoi à 20h45