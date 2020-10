Ligue 1 : le foot breton va découvrir les huis clos

Le foot professionnel ne se confine pas, mais il doit s'adapter. Les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 peuvent continuer. En revanche, tous les matchs se joueront désormais à huis clos. Et ce sera le cas dès samedi, pour le derby Rennes-Brest. Une première en Bretagne cette saison.

En dehors des matchs amicaux, et malgré des menaces sur certaines rencontres de championnat, aucun match de Ligue 1 ou de Ligue 2 ne s'est joué à huis clos en Bretagne jusqu'à présent. À partir de ce week-end, avec le début du deuxième confinement en France, aucun stade ne pourra accueillir du public. Le Roazhon Park sonnera donc creux samedi à 17 heures, lors du coup d'envoi du derby entre Rennes et Brest.

C'est pas de gaieté de cœur, c'est un très gros problème de ne pas avoir de public - Olivier Dall'Oglio

"On va s'adapter, on est dans une situation très difficile, confie Olivier Dall'Oglio, le coach brestois. On a la chance de pouvoir encore faire les matchs. On aurait pu, comme la dernière fois, nous enlever aussi les matchs. Donc on ne va pas se plaindre."

Sans public, un derby sans saveur ?

Ce match entre le Stade Rennais et le Stade Brestois reste un des derbys bretons en Ligue 1, même si ce n'est pas la plus grande rivalité qui existe dans la région. Dans un tel contexte sanitaire, la notion de derby, qui est déjà de moins en moins forte au fils des saisons et des effectifs qui tournent, a-t-elle encore du sens ? "Oui, ça a du sens pour les supporters, quoi qu'il en soit. Alors ils ne seront pas là, ils seront à la maison. C'est vrai que ça perd énormément de sens le fait qu'il n'y ait pas de supporters ..." estime le coach des Ty-Zefs.

Ça peut changer la donne ...

Une donnée à prendre en compte dans la préparation avec les joueurs pour cette rencontre à Rennes, comme pour les suivantes. L'absence de supporters peut aussi changer parfois le rapport de force. Au Stade Brestois d'en profiter, face à des Rennais ultra-favoris.

A défaut de pouvoir aller au stade, vous pourrez vivre ce derby Rennes-Brest en direct sur France Bleu Breizh Izel. Avant-match spécial samedi dès 16 heures, et coup d'envoi à 17 heures.