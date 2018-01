Juste après le match nul de son équipe (1-1) contre Montpellier où il a encore brillé, Régis Gurtner a évoqué son avenir alors que le mercato bat son plein. A la question est-ce que votre départ est envisageable dès cet hiver, le gardien de l'Amiens SC a répondu que "tout est possible".

Amiens, France

Au détour d'une question sur le mercato, ce mercredi après le match nul (1-1) de l'Amiens SC contre Montpellier, Régis Gurtner a évoqué son propre avenir au sein du club au micro de France Bleu Picardie. Le gardien picard, à Amiens depuis l'été 2015 a répondu que "tout peut aller très vite".

Je sais que des clubs sont intéressés

" Pour l'instant je n'ai pas été approché directement après je sais que des clubs sont intéressés. C'est comme ça, c'est la vie d'un footballeur dans les périodes de mercato", a expliqué Régis Gurtner qui ajoute "il faut que tout le monde s'y retrouve si il doit y avoir une possibilité".

Régis Gurtner rappelle aussi qu'à la fin du mercato "le vestiaire ne sera plus le même et personne n'est indéboulonnable. Il faut que tout le monde s'en rende compte et si il doit avoir des départs il y aura des départs. C'est comme ça".

Je suis bien ici

S'il n'est pas catégorique sur le fait de rester à l'Amiens SC jusqu'à la fin de la saison, l'alsacien rappelle aussi qu'il "est bien" en Picardie et qu'il "ne se prend pas du tout la tête avec ça". "Je m'attache à être performant pour Amiens tant que je serai ici et je vais me donner à fond pour le club".

Régis Gurtner évoque son avenir au micro de Mathieu Dubrulle Copier

Régis Gurtner a 30 ans, il est arrivé en 2015 en provenance du Havre et a participé aux deux montées successives de l'Amiens SC de National en Ligue 2 et de Ligue 2 en Ligue 1. Le gardien de but est sous contrat jusqu'en 2021. Le mercato sera clos le 31 janvier à 23H59.