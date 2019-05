Ligue 1 : le gardien de l'OGC Nice Walter Benitez grand absent des trophées UNFP

Nice, France

On voit mal ce qu'aurait pu faire de plus Walter Benitez cette saison pour figurer parmi les cinq meilleurs gardiens de Ligue 1. L'Argentin brille dans le but de l'OGC Nice depuis le début de la saison et si le Gym possède aujourd'hui la troisième meilleure défense du championnat, c'est en partie grâce à lui. Benitez domine par exemple le classement du taux de tirs arrêtés et du nombre de "clean sheet" réalisés cette saison.

1 - Walter Benitez 🇦🇷 affiche un pourcentage d'arrêts de 81.3% en Ligue 1 cette saison, meilleur ratio parmi les gardiens ayant disputé plus d'un match dans l'élite cette saison. Oublié. @benitezwalterok@ogcnice#TrophéesUNFPpic.twitter.com/4Kn2FHlqi2 — OptaJean (@OptaJean) May 2, 2019

La réaction ironique de Gauthier Ganaye

Quinze matchs sans encaisser de but, aucun autre gardien ne fait mieux. Pourtant, quand on regarde les cinq nommés par l'UNFP pour le trophée de meilleur gardien de la saison, on trouve Benjamin Lecomte (Montpellier), Alphonse Aréola (PSG), Mike Maignan (Lille), Edouard Mendy (Reims) ou Anthony Lopes (Lyon)... mais pas Walter Benitez !

Souvent spectaculaires, toujours forcément indispensables, découvrez les prétendants au Trophée de meilleur gardien de @ligue1conforama.



🏆 #TropheesUNFPpic.twitter.com/VCnjVPGBFg — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) May 2, 2019

Une absence qui a fait réagir ce jeudi soir Gauthier Ganaye. "Qui a voté ? Les attaquants qui n'ont pas pu marquer ?" a tweeté le président de l'OGC Nice. Les anciens aiglons Hatem Ben Arfa (meilleur joueur), Hugo Lloris (meilleur joueur français évoluant à l'étranger), Frédéric Antonetti (meilleur entraîneur de Ligue 2) et Didier Ollé-Nicolle (meilleur entraîneur de Ligue 2) figurent quant à eux parmi les nommés de ces traditionnels trophées de fin de saison.