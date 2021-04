Ligue 1 : le gardien strasbourgeois Matz Sels fait son retour 400 jours après son dernier match officiel

Le gardien belge est titulaire ce dimanche après-midi à Bordeaux. Victime d’une rupture du tendon d’Achille l’été dernier, il n’avait plus joué en Ligue 1 depuis plus d’un an.