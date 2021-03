Ligue 1 : les Girondins "avancent doucement" sur la baisse des salaires

Où en sommes-nous sur la baisse des salaires des Girondins ? Pas beaucoup plus loin qu'il y a quelques semaines. Comme le résume un dirigeant bordelais : "Ça avance doucement mais ce n'est pas facile" ! On en sait tout de même un peu plus sur les tractations. Pour rappel, aucune accord collectif n'a été trouvé entre les joueurs et la direction. Les négociations se font donc au cas par cas depuis début mars.

Mais certains y échappent selon l'Equipe : Les quatre joueurs en fin de contrat en juin 2021, les jeunes, Jean-Mickaël Seri puisqu'il est prêté par Fulham et qu'il a déjà fait un gros effort financier pour rejoindre le club en janvier dernier ou encore Jimmy Briand qui a récemment renégocié son contrat. Pour les autres, le club leur a proposé une baisser de 30% de leur salaire. Ensuite, c'est à eux de décider s'ils l'acceptent ou non. C'est le cas du capitaine Laurent Koscielny, il a répondu positivement à la proposition. Benito et Adli s'étaient aussi montré ouvert sur la question ces dernières semaines. Pour l'instant, tout le monde n'a pas répondu.

Il faudrait en tout cas que cela se règle vite notamment avant le début du sprint final ce weekend. Histoire d'avoir la tête un peu plus légère pour les joueurs. Et puis parce que la situation urge un peu et que les Girondins sont sérieusement à la remorque sur ce sujet. Beaucoup de clubs ont déjà réglé cette question, parfois depuis des semaines pour certains.